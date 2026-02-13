Agniveer Recruitment 2026: भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार Indian Army की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 25,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 1 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। चयनित अभ्यर्थियों को अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष के लिए सेवा का अवसर मिलेगा।

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

प्रक्रिया तिथि आवेदन शुरू 13 फरवरी 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 ऑनलाइन परीक्षा (CEE) संभावित तिथि अप्रैल/मई 2026 रैली व फिजिकल टेस्ट CBT के बाद

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: कुल पद और कैटेगरी

इस भर्ती के तहत निम्न पद शामिल हैं:

अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD)

अग्निवीर टेक्निकल

क्लर्क/स्टोरकीपर टेक्निकल

ट्रेड्समैन (8वीं/10वीं पास)

सोल्जर फार्मा

सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट

महिला मिलिट्री पुलिस

पदों की संख्या राज्य व आर्मी रैली के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता

पद के अनुसार योग्यता अलग-अलग है:

ट्रेड्समैन: 8वीं/10वीं पास

GD: 10वीं/12वीं पास

टेक्निकल/क्लर्क: 12वीं (विज्ञान/कॉमर्स)

फार्मा/नर्सिंग असिस्टेंट: संबंधित विषय में 12वीं या डिप्लोमा/ग्रेजुएशन

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: आयु सीमा

न्यूनतम आयु: 17.5 वर्ष

अधिकतम आयु: 21 वर्ष

(आरक्षण नियमों के अनुसार आयु में छूट लागू हो सकती है)

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: शारीरिक योग्यता

न्यूनतम ऊंचाई: 170 सेमी

छाती: 77 सेमी (5 सेमी फुलाव आवश्यक)

दौड़: 1.6 किमी

पुल-अप्स, 9 फीट डिच, जिग-जैग बैलेंस अनिवार्य

अलग-अलग क्षेत्रों के लिए ऊंचाई में छूट संभव है।

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: आवेदन शुल्क

सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है और इस शुल्क का भुगतान केवल SBI पोर्टल के माध्यम से (नेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड) किया जाएगा और जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: चयन प्रक्रिया

अग्निवीर भर्ती तीन चरणों में होगी:

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT/CEE)

विषय पद के अनुसार होंगे:

सामान्य ज्ञान

सामान्य विज्ञान

गणित

लॉजिकल रीजनिंग

फिजिक्स, केमिस्ट्री

कंप्यूटर साइंस

जनरल इंग्लिश

पेपर पैटर्न:

GD: 50 प्रश्न, 100 अंक

टेक्निकल/क्लर्क: 50 प्रश्न, 200 अंक

भर्ती रैली

1.6 किमी दौड़

पुल-अप्स

9 फीट डिच

जिग-जैग बैलेंस

शारीरिक माप परीक्षा

मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: अग्निपथ योजना के तहत वेतन संरचना

पहला वर्ष: 30,000 प्रतिमाह

दूसरा वर्ष: 35,000 प्रतिमाह

तीसरा वर्ष: 40,000 प्रतिमाह

चौथा वर्ष: 40,000 प्रतिमाह

हर वर्ष 30% राशि अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा होगी, जिसे भारत सरकार समान योगदान के साथ मैच करेगी। चार साल बाद उम्मीदवारों को सेवा निधि पैकेज (Seva Nidhi Package) दिया जाएगा, जो लगभग 11.71 लाख रुपये (ब्याज सहित) हो सकता है।

अग्निवीरों को अन्य लाभ

48 लाख का जीवन बीमा कवर

ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर अतिरिक्त मुआवजा

चार वर्ष बाद 25% तक अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल होने का मौका

स्किल सर्टिफिकेट और भविष्य के लिए करियर अवसर

Indian Army Agniveer Recruitment 2026: आवेदन कैसे करें?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. Agniveer Recruitment 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।

स्टेप 4. फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. शुल्क जमा कर सबमिट करें।

स्टेप 6. भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें

Indian Army Agniveer Recruitment 2026 FAQs

Q1. अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 है।

Q2. अग्निवीर भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है?

उत्तर: 17.5 से 21 वर्ष।

Q3. क्या आवेदन शुल्क सभी के लिए समान है?

उत्तर: हां, सभी वर्गों के लिए ₹250 शुल्क निर्धारित है।

Q4. अग्निवीर की नौकरी कितने साल की होती है?

उत्तर: अग्निपथ योजना के तहत सेवा अवधि 4 वर्ष है।

Q5. क्या चार साल बाद स्थायी नौकरी मिलती है?

उत्तर: लगभग 25% उम्मीदवारों को प्रदर्शन के आधार पर स्थायी कैडर में शामिल किया जा सकता है।

