Indian Air Force Agniveer Vayu Intake Recruitment 2026: भारतीय वायु सेना (IAF) ने अग्निवीर वायु इंटेक 02/2027 भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार 26 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती परीक्षा का आयोजन 22 और 23 सितंबर 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवार भारतीय वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

Indian Air Force Agniveer Vayu Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण तिथि ऑनलाइन आवेदन शुरू 06 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 फीस जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2026 परीक्षा तिथि 22-23 सितंबर 2026 एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा के 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड परीक्षा के 2 से 3 दिन पहले रिजल्ट मुख्य परीक्षा के बाद

Indian Air Force Agniveer Vayu Bharti 2026: आवेदन शुल्क

सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क समान रखा गया है।

सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस: 550 + 18% GST

एससी / एसटी: 550 + 18% GST

उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट का उपयोग किया जा सकता है।

Indian Air Force Agniveer Vayu Eligibility 2026: आयु सीमा

भारतीय वायु सेना के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित की गई है।

न्यूनतम आयु: 17.5 वर्ष

अधिकतम आयु: 22 वर्ष

उम्मीदवार का जन्म 01 जुलाई 2005 से 01 जनवरी 2010 के बीच होना चाहिए (दोनों तिथियां शामिल) और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

Indian Air Force Agniveer Vayu Vacancy 2026: शैक्षणिक योग्यता

साइंस स्ट्रीम के लिए उम्मीदवारों को निम्न में से कोई एक योग्यता पूरी करनी होगी:

10+2 (इंटरमीडिएट) परीक्षा में मैथेमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश विषयों के साथ न्यूनतम 50% अंक तथा इंग्लिश में कम से कम 50% अंक होने चाहिए।

संबंधित ट्रेड में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा न्यूनतम 50% अंकों के साथ होना चाहिए और इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए।

फिजिक्स और मैथेमेटिक्स (नॉन-वोकेशनल) विषयों के साथ 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।

अन्य विषयों (Non-Science) के लिए

उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो और इंग्लिश में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स में कुल 50% अंक तथा इंग्लिश में न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए।

Indian Air Force Agniveer Vayu Selection Process 2026

अग्निवीर वायु भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाएगी:

फेज-I: ऑनलाइन परीक्षा

फेज-II: फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT)

फेज-III: मेडिकल एग्जामिनेशन

एडाप्टेबिलिटी टेस्ट-I एवं टेस्ट-II

Indian Air Force Agniveer Vayu Online Form 2026: आवेदन कैसे करें?

जो उम्मीदवार भारतीय वायु सेना अग्निवीर वायु इंटेक 02/2027 भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दी गई स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस को फॉलो करें।

स्टेप 1. सबसे पहले भारतीय वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. अग्निवीर वायु इंटेक 02/2027 भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. आवश्यक विवरण दर्ज कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

स्टेप 5. आवश्यक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण सूचना

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भारतीय वायु सेना द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। पात्रता, चयन प्रक्रिया और अन्य नियमों से संबंधित अंतिम निर्णय विभाग का होगा।

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