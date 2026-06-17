आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। दुनिया की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्मों में से एक बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में भारत दुनिया सबसे बड़े AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) टैलेंट केंद्रों में शामिल हो गया है। BCG टॉप टैलेंट ट्रैकर Q2 2026 के मुताबिक, भारत अब AI और STEM टैलेंट के मामले में दुनिया के टॉप-3 देशों में शामिल है।

इस रिपोर्ट की खास बातें

भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि साल 2025 में बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ग्लोबल मोबिलिटी में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन भारत मोबिलिटी में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनिया के कुल मोबाइल AI टैलेंट का लगभग 6% और STEM टैलेंट का 7% भारत में है हाई-स्किल्ड वर्कर्स की ग्लोबल रेस में इसकी बढ़ती अहमियत को दिखाता है। 2025 में भारत ने AI टैलेंट शेयर में सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की।

भारत ने AI टैलेंट शेयर में बड़े डेस्टिनेशन के रूप में साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। 2025 में यह बढ़ोतरी 1.3 परसेंट पॉइंट की है।

2025 में भारत का हिस्सा इन सभी श्रेणियों में बढ़ा

हाई-स्किल्ड टैलेंट: +0.2%

STEM टैलेंट: +0.7%

AI टैलेंट: +1.3%

रिसर्च टैलेंट: +0.3%

BCG की इस रिपोर्ट में भारत की बढ़त का एक कारण हाई स्किल्ड नॉन-रेसिडेंट इंडियंस की वापसी को बताती है, जिससे देश का घरेलू टैलेंट बेस मजबूत हुआ है। हालांकि भारत AI, STEM और रिसर्च टैलेंट सहित हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स का दुनिया का सबसे बड़ा नेट एक्सपोर्टर बना हुआ है।

BCG के इंडिया लीडर – ग्लोबल एडवांटेज प्रैक्टिस के मैनेजिंग डायरेक्टर और पार्टनर अभिषेक भाटिया ने कहा है, “भारत दुनिया भर में हर बड़ी टैलेंट कैटेगरी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है।” उन्होंने कहा कि सरकारों को टॉप टैलेंट को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए राज्य और शहर-स्तर पर इनोवेशन हब बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुनिया भर में, बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल्स का मूवमेंट 2024 में 3.7 मिलियन से घटकर 2025 में 3.3 मिलियन हो गया — यह 11.6 परसेंट की गिरावट है, या पिछले साल के मुकाबले लगभग 430,000 कम लोग कम हुए हैं। यह मंदी खास तौर पर स्पेशलिस्ट्स के बीच बहुत ज्यादा थी।, जिसमें STEM टैलेंट मोबिलिटी 13 परसेंट, AI टैलेंट 12 परसेंट और रिसर्च प्रोफेशनल्स 19 परसेंट कम हुई।

BCG ट्रैकर ने 2025 के आखिर तक 200 से अधिक जगहों पर 221 मिलियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के रियल-टाइम मोबिलिटी डेटा का एनालिसिस किया। इस साल के एडिशन में एक नई कैटेगरी शुरू की गई — PhD होल्डर्स वाला रिसर्च टैलेंट — जिसे भविष्य में ‘साइंस और इनोवेशन कहां फोकस करेंगे’ इसका एक लीडिंग इंडिकेटर माना जाता है।

दुनिया भर में सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के बावजूद AI एक्सपर्टीज़ के लिए कॉम्पिटिशन तेज हो रहा है। BCG के मुताबिक, जो देश किसी खास टेक्नोलॉजी के लिए टैलेंट में आगे हैं उनके उस टेक्नोलॉजी में भी आगे रहने की संभावना 17 गुना ज्यादा होती है, जो स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट करने और बनाए रखने की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है।