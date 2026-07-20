इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद भारत ने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भी झंडे गाड़ दिए हैं। दरअसल, भारत का इस प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन रहा। 6 प्रतिभागियों का भारतीय दल इस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीतकर अपने देश लौटेगा। बता दें कि IMO का 67वां संस्करण चीन के शंघाई में आयोजित हुआ जो कि सोमवार (20 जुलाई 2026) को खत्म होगा।

इन्होंने जीते मेडल

इस प्रतियोगिता में शामिल हुई भारतीय टीम में दिल्ली के आरव गुप्ता और कनव तलवार, कर्नाटक के जॉर्ज मैथ्यू और बैरव मुरुगन, केरल के संजना फिलो चाको और महाराष्ट्र की श्रेया शांतनु मुंधड़ा शामिल हैं। इनमें से आरव गुप्ता और जॉर्ज मैथ्यू ने गोल्ड मेडल जीता है जबकि अन्य तीन प्रतिभागी बैरव मुरुगन, कनव तलवार और संजना फिलो चाको ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। कनव, आरव और जॉर्ड मैथ्यू की तिकड़ी ने IMO में लगातार दूसरी बार मेडल अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया में हुए IMO 2025 में इन सभी गोल्ड मेडल जीता था।

इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने रचा इतिहास, पांचों छात्रों ने जीते गोल्ड मेडल

अंक तालिका में 7वें स्थान पर रहा भारत

IMO 2026 की फाइनल अंक तालिका में भारत 7वें पायदान पर रहा। भारत के पाले में कुल 2 गोल्ड और 4 सिल्वर के साथ कुल 6 मेडल आए। भारत को कुल 166 पॉइंट मिले। इस अंक तालिका में चीन 6 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर है। चीन ने सभी 6 मेडल गोल्ड ही जीते। दूसरे स्थान पर 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ अमेरिका ने अपनी जगह बनाई। रूस ने 4 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। चौथे पर सिंगापुर और पांचवें पर वियतनाम ने अपनी जगह बनाई।

भारत ने फिजिक्स ओलंपियाड में भी रचा था इतिहास

इससे पहले भारत ने 56वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया था। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारतीय टीम के सभी पांच छात्रों ने गोल्ड मेडल जीतकर देश को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर पहुंचा दिया। भारत ने चीन, कजाकिस्तान, रूस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष रैंक हासिल की। इस वर्ष प्रतियोगिता में 87 देशों के 381 छात्रों ने हिस्सा लिया। IMO में इस साल सबसे अधिक कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया। इस साल IMO में 117 देशों के 666 स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था।