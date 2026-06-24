क्यूएस क्वाक्वेरेली साइमंड्स द्वारा जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत ने एआई-इकोनॉमी रेडीनेस के मामले में दुनिया में 13वां स्थान हासिल किया है। भारत दक्षिण एशिया और लोअर-मिडिल इनकम देशों में पहले स्थान पर है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में तेजी से बदलते रोजगार बाजार की तुलना में विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए जा रहे प्रतिभाशाली युवाओं की गुणवत्ता अभी भी चुनौती बनी हुई है।

आर्थिक क्षमता में भारत नंबर-1

रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आर्थिक क्षमता श्रेणी में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। लगातार मजबूत जीडीपी वृद्धि, श्रम बाजार में निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण भारत यह उपलब्धि हासिल कर सका है।

फरवरी 2026 तक भारत में एआई से जुड़े निवेश 90 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। साथ ही भारत लगातार तीसरे वर्ष G20 का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख आर्थिक देश बना हुआ है।

QS World Future Skills Index 2027: टॉप 15 देश

रैंक देश कुल स्कोर 1. अमेरिका 99.2 2. ऑस्ट्रेलिया 97.5 3. यूनाइटेड किंगडम 96.6 4. जर्मनी 95.5 5. कनाडा 93.7 6. दक्षिण कोरिया 93.4 7. चीन 92.5 8. नीदरलैंड 91.9 9. स्पेन 91.7 10. स्विट्जरलैंड 91.6 11. फ्रांस 91.2 12. सिंगापुर 91.1 13. भारत 89.4 14. स्वीडन 89.2 15 जापान 89.0

स्किल गैप बना सबसे बड़ी चिंता

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी उच्च शिक्षित आबादी और लगभग 5.8 मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं। इसके बावजूद ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत 73वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि देश बड़ी संख्या में स्नातक तैयार कर रहा है, लेकिन उद्योगों को जिस स्तर के AI, डिजिटल और ग्रीन स्किल्स वाले युवाओं की जरूरत है, उनकी गुणवत्ता अभी पर्याप्त नहीं है।

2030 तक 500 अरब डॉलर का अवसर

आईबीएम की 2026 रिसर्च का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि एआई का सफल उपयोग वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 500 अरब डॉलर का अतिरिक्त आर्थिक मूल्य जोड़ सकता है। वहीं भारत का आईटी सर्विस सेक्टर हर साल लगभग 300 अरब डॉलर का आर्थिक योगदान देता है लेकिन बीपीओ और कॉल सेंटर जैसे क्षेत्रों में ऑटोमेशन के कारण रोजगार पर दबाव बढ़ सकता है।

भारत की प्रमुख रैंकिंग और स्कोर

इंडिकेटर स्कोर वैश्विक रैंक आर्थिक क्षमता 100.0 1 काम का भविष्य 96.0 5 आर्थिक बदलाव 93.3 14 शैक्षणिक तैयारी 85.7 22 कौशल का तालमेल 82.7 18 कुल स्कोर 89.4 13

क्यूएस अध्यक्ष ने भारत को लेकर कही ये बात

क्यूएस के अध्यक्ष नुनज़ियो क्वाक्वारेली ने कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कार्यबल और आईटी प्रतिभा मौजूद है लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत शिक्षा संस्थानों से निकलने वाली प्रतिभा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया, लेकिन कहा कि इसकी समान रूप से देशभर में प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है।

भारत के लिए तीन प्रमुख प्राथमिकताएं

रिपोर्ट के अनुसार भारत को आने वाले वर्षों में तीन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा, जो इस प्रकार है।

NEP 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन: देश के सभी राज्यों और क्षेत्रों में समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

AI-Augmented नौकरियों को बढ़ावा: ऐसे रोजगार विकसित करने होंगे जहां AI इंसानों की उत्पादकता बढ़ाए, न कि उनकी जगह ले।

ग्रीन स्किल्स का विकास: भारत के 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य को देखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल सेक्टर के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना जरूरी होगा।