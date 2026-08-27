सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग ने बड़ी भर्ती का रास्ता खोल दिया है। ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के जुलाई सत्र का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस भर्ती के जरिए देशभर में 25 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खास बात यह है कि जीडीएस भर्ती में उम्मीदवारों को किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू से नहीं गुजरना होता। चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से किया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 19 सितंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके बाद आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 2 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगी।

India Post GDS Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया तारीख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू 31 अगस्त 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2026 आवेदन जमा करने की शुरुआत 2 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 फीस भुगतान की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 आवेदन में सुधार 23 से 24 सितंबर 2026

उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें और पहले से अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।

कौन कर सकता है आवेदन?

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवार का 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। दसवीं में गणित और अंग्रेजी विषय होने चाहिए। इसके अलावा जिस डाक सर्किल के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है, वहां की निर्धारित स्थानीय भाषा का ज्ञान भी आवश्यक है। उम्मीदवार के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और साइकिल चलाने की जानकारी भी आवश्यक शर्तों में शामिल है।

उम्र कितनी होनी चाहिए?

जीडीएस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

SC/ST उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट

OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट

उम्र की गणना नोटिफिकेशन में निर्धारित कटऑफ डेट के अनुसार की जाएगी।

बिना परीक्षा 10वीं के नंबरों से होगा चयन

इस भर्ती की सबसे खास बात इसकी मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया है। उम्मीदवारों को GDS पद के लिए किसी लिखित परीक्षा में शामिल नहीं होना होगा। ऑनलाइन आवेदन में दिए गए 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसका मतलब यह है कि केवल 10वीं पास होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उम्मीदवार के दसवीं में प्राप्त अंक भी चयन की संभावना को प्रभावित करेंगे।

उच्च शैक्षणिक योग्यता का अलग से कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी B.Tech, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले उम्मीदवार को केवल अधिक पढ़ाई के आधार पर अतिरिक्त प्राथमिकता नहीं दी जाएगी।

जीडीएस में कौन-कौन से पद?

ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के तहत मुख्य रूप से तीन पद ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), सहायक ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पद शामिल होते हैं। इन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारियां संबंधित पद और डाकघर के कार्य के अनुसार अलग-अलग होती हैं।

कितनी मिलेगी सैलरी?

जीडीएस पदों पर मिलने वाली TRCA राशि पद के अनुसार अलग होती है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक:

BPM: 12,000 से 29,380 हजार रुपये

ABPM/Dak Sevak: 10,000 से 24,470 हजार रुपये

इसके अलावा नियमों के अनुसार अन्य लाभ भी लागू हो सकते हैं।

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 है। वहीं सभी महिला उम्मीदवारों, एससी /एसटी और ट्रांस-वुमन उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार फीस ऑनलाइन जमा की जाती है और भुगतान के बाद सामान्यतः शुल्क वापस नहीं किया जाता।

आवेदन के समय इन बातों का रखें ध्यान

जीडीएस आवेदन में छोटी गलती भी उम्मीदवार के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए फॉर्म भरते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए।

नाम, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि दसवीं के प्रमाणपत्र यानी एसएसएसी /10वीं सर्टिफिकेट के अनुसार ही दर्ज करें। आवेदन में दसवीं के अंक भी मार्कशीट के मुताबिक ही भरने होंगे। गलत जानकारी मिलने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। उम्मीदवार को एक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के दौरान दोनों का ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन किया जाता है।

एक उम्मीदवार कितने आवेदन कर सकता है?

आधिकारिक आवेदन निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार को आवेदन करते समय डिविजन और पोस्ट की प्राथमिकताएं सावधानी से भरनी चाहिए। उम्मीदवार एक सर्किल में केवल एक डिविजन के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए आवेदन सबमिट करने से पहले अपनी पसंद को अच्छी तरह जांच लेना जरूरी है।

कहां और कैसे करें आवेदन?

उम्मीदवार इंडिया पोस्ट के जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक GDS वेबसाइट पर नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, आवेदन और फीस से संबंधित निर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि राज्य/सर्किल के अनुसार स्थानीय भाषा और पदों से जुड़ी शर्तें अलग हो सकती हैं।

जीडीएस भर्ती में चयन के बाद क्या होगा?

मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। दस्तावेजों की जांच संबंधित डिविजनल कार्यालय में की जाएगी। शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान और अन्य जरूरी दस्तावेजों में दी गई जानकारी आवेदन में दर्ज विवरण से मेल खानी चाहिए।

10वीं पास युवाओं के लिए क्यों खास है यह भर्ती?

जीडीएस भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए खास अवसर है जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी चाहते हैं लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की लंबी तैयारी नहीं करना चाहते। यहां लिखित परीक्षा नहीं होती और मेरिट 10वीं के अंकों के आधार पर तैयार होती है।

हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। परीक्षा नहीं होने के कारण कटऑफ और प्रतिस्पर्धा काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए उम्मीदवार को अपने 10वीं के प्रतिशत, संबंधित सर्किल में उपलब्ध पद और वर्ग के अनुसार अपनी संभावना को ध्यान में रखकर आवेदन की प्राथमिकताएं भरनी चाहिए।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर् 2026 में पद संख्या, तारीख, पात्रता, शुल्क और अन्य शर्तों में अंतिम रूप से वही जानकारी मान्य होगी जो इंडिया पोस्ट के आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना जरूर पढ़ें।