इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार जल्द खत्म होगा। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उसे आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in से डाउनलोड कर पाएंगे। 23 पोस्टल सर्कल में कुल 28,740 रिक्तियों के लिए निकली इस भर्ती के तहते उम्मीदवारों का चयन GDS ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) पोस्ट के लिए किया जाएगा।

कब जारी होगी दूसरी मेरिट लिस्ट?

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट इसी महीने में जारी होगी। यह लिस्ट पहले राउंड में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के पूरा होने के बाद जारी की जाएगी। GDS भर्ती के लिए पहली मेरिट लिस्ट मार्च 2026 में जारी की गई थी। इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स ने तय सेंटर्स पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही पूरा कर लिया है और जो प्रक्रिया रह गई है वह आखिरी स्टेज में है।

मेरिट में किन उम्मीदवारों को मिलेगी जगह?

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की दूसरी लिस्ट में उन्हीं कैंडिडेट्स को जगह मिलेगी जो जॉइन न करने या डिसक्वालिफिकेशन की वजह से खाली रह गए हैं। बता दें कि GDS भर्ती की चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं थी। उम्मीदवारों का चयन कैंडिडेट्स को पूरी तरह से उनके क्लास 10 के मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मेरिट लिस्ट अलग-अलग राज्यों के लिए सर्कल के हिसाब से तैयार की जाती हैं, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनी रहे।

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मेरिट में किन उम्मीदवारों को मिलेगी जगह?

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती की दूसरी लिस्ट में उन्हीं कैंडिडेट्स को जगह मिलेगी जो जॉइन न करने या डिसक्वालिफिकेशन की वजह से खाली रह गए हैं। बता दें कि GDS भर्ती की चयन प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं थी। उम्मीदवारों का चयन कैंडिडेट्स को पूरी तरह से उनके क्लास 10 के मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मेरिट लिस्ट अलग-अलग राज्यों के लिए सर्कल के हिसाब से तैयार की जाती हैं, ताकि सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बनी रहे।

मेरिट में नाम आने के बाद आगे क्या होगा?

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगी। इसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मिले मार्क्स और दूसरी ज़रूरी जानकारी जैसी डिटेल्स शामिल होंगी। जिन कैंडिडेट का नाम दूसरी मेरिट लिस्ट में आएगा उन्हें तय टाइमलाइन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। उन्हें वेरिफिकेशन के लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरे अन्य जरूरी दस्तावेज लाकर दिखाने होंगे।