India Post GDS Recruitment 2026: इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत देशभर के विभिन्न डाक सर्किल में 23,757 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पद शामिल हैं।

सरकारी नौकरी के लिए चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान की खास बात यह है कि, उम्मीदवारों को चयन के लिए किसी लिखित परीक्षा या सीबीटी में शामिल नहीं होना होगा। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट लिस्ट से किया जाएगा। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों के 10वीं में अच्छे अंक हैं, उनके लिए यह सरकारी नौकरी हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

One-Time Registration 31 अगस्त से शुरू

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया 31 अगस्त 2026 से शुरू हो गई है। हालांकि, भर्ती के लिए वास्तविक ऑनलाइन आवेदन यानी फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवारों को पहले ओटीआर पूरा करना होगा और इसके बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन शुरू होने से पहले अपना OTR पूरा कर सकते हैं, ताकि बाद में आवेदन करते समय परेशानी न हो।

23,757 पदों पर होगी GDS भर्ती

डाक विभाग की इस भर्ती में कुल 23,757 ग्रामीण डाक सेवक पद शामिल हैं। अलग-अलग राज्यों और पोस्टल सर्किल के अनुसार रिक्तियों की संख्या अलग है। भर्ती में मुख्य रूप से ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पद शामिल हैं।

10वीं पास कर सकते हैं आवेदन

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार को संबंधित पोस्टल सर्किल की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान और साइकिल चलाने की क्षमता से जुड़ी शर्तें भी निर्धारित हैं। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को अपने राज्य/सर्किल के लिए लागू विस्तृत पात्रता जरूर जांचनी चाहिए।

18 से 40 साल तक की उम्र वाले उम्मीदवार पात्र

GDS भर्ती में आवेदन के लिए सामान्य आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को अपनी जन्मतिथि और कैटेगरी से संबंधित दस्तावेज आवेदन से पहले तैयार रखने चाहिए।

नहीं होगी लिखित परीक्षा

India Post GDS Recruitment 2026 की चयन प्रक्रिया अन्य सरकारी भर्तियों से अलग है। इसमें उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देकर मेरिट हासिल नहीं करनी होगी। 10वीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद मेरिट में स्थान हासिल करने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। इस वजह से 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगिता में बेहतर स्थिति बनाने का मौका रहेगा।

India Post GDS Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

भर्ती से जुड़ी जानकारी तारीख भर्ती का नाम India Post GDS Recruitment 2026 कुल पद 23,757 One-Time Registration शुरू 31 अगस्त 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 2 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 19/21 सितंबर 2026 चयन प्रक्रिया 10वीं के अंकों पर आधारित मेरिट परीक्षा नहीं होगी

India Post GDS 2026 के लिए कैसे करें आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को पहले OTR पूरा करना होगा और इसके बाद आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा।

स्टेप 1. सबसे पहले इंडिया पोस्ट GDS के आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. One-Time Registration पूरा करें।

स्टेप 3. रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें।

स्टेप 4. GDS भर्ती के लिए आवेदन लिंक खोलें।

स्टेप 5. अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 6. आवश्यक दस्तावेज और फोटो अपलोड करें।

स्टेप 7. जिस पोस्टल सर्किल के लिए आवेदन करना है, उसका विकल्प सावधानी से चुनें।

स्टेप 8. यदि लागू हो तो आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 9. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 10. भविष्य के लिए आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

आवेदन शुल्क कितना है?

जीडीएस भर्ती में सामान्य वर्ग के पात्र उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क लागू है। वहीं महिला उम्मीदवारों, SC, ST, PwBD और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार सामान्य उम्मीदवारों के लिए शुल्क 100 रुपये है। आवेदन शुल्क जमा करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी और आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए नियम जरूर जांचने चाहिए।

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखें?

ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी जरूरी जानकारी और दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

10वीं की मार्कशीट/सर्टिफिकेट

जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज

आधार या अन्य वैध पहचान पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

जाति प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

PwBD प्रमाण पत्र, यदि लागू हो

अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र

आवेदन में दर्ज नाम, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत जानकारी दस्तावेजों के अनुरूप ही भरें।

किन राज्यों में मिलेंगी नौकरियां?

जीडीएस भर्ती देश के विभिन्न पोस्टल सर्किल में होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में रिक्तियां उपलब्ध हैं। हालांकि प्रत्येक सर्किल में पदों की संख्या अलग-अलग है। उम्मीदवारों को आवेदन से पहले अपनी पसंद के राज्य/सर्किल की वैकेंसी सूची जरूर देखनी चाहिए।

आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

जीडीएस भर्ती में मेरिट 10वीं के अंकों पर आधारित होने के कारण उम्मीदवारों को अपनी मार्कशीट में दर्ज अंकों की जानकारी बिल्कुल सही भरनी होगी। गलत अंक या गलत दस्तावेज की जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

इसके अलावा स्थानीय भाषा, आयु सीमा, साइकिल चलाने और कंप्यूटर ज्ञान से जुड़ी पात्रता को भी आवेदन से पहले पढ़ लें।

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 उन उम्मीदवारों के लिए खास अवसर है जो 10वीं के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण इस भर्ती में 10वीं के अंकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है।

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