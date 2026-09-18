India Post GDS Recruitment 2026: इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी यूजर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कल, 19 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। जो उम्मीदवार अभी तक इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाएं हैं, वह कल शाम 5 बजे से पहले indiapost.gov.in पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

हालांकि, रजिस्ट्रेशन और आवेदन की अंतिम तारीख अलग-अलग है, जिसमें रजिस्ट्रेशन 19 सितंबर को बंद होगा, जबकि पूरा आवेदन फॉर्म जमा करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे है।

GDS भर्ती में 23,757 पद

इंडिया पोस्ट द्वारा चलाए जा रहे इस भर्ती अभियान के तहत देशभर में 23,757 ग्रामीण डाक सेवक पदों पर भर्ती की जानी है। इन भर्तियों में ब्रांच शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (एबीपीएम) और डाक सेवक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

सर्किलवार रिक्तियों में महाराष्ट्र में 2,297, तमिलनाडु में 2,118 और उत्तर प्रदेश में 1,691 पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को अपने संबंधित पोस्टल सर्किल की भाषा और उपलब्ध पदों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन से जांचनी चाहिए।

10वीं पास उम्मीदवार कर सकते हैं आवेदन

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय होना आवश्यक है। इसके अलावा जिस पोस्टल सर्कल के लिए आवेदन किया जा रहा है, वहां निर्धारित स्थानीय भाषा का 10वीं स्तर तक अध्ययन किया होना चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, मगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

10वीं के अंकों से बनेगी मेरिट

इस भर्ती अभियान की खास बात यह है कि, जीडीएस पदों पर चयन के लिए अलग से लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी। उम्मीदवारों द्वारा आवेदन में दर्ज 10वीं के अंकों के आधार पर सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन समेत निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इसलिए आवेदन भरते समय 10वीं के अंक और अन्य व्यक्तिगत जानकारी सावधानी से दर्ज करना जरूरी है।

India Post GDS 2026 आवेदन शुल्क कितना है?

जीडीएस भर्ती के लिए सामान्य तौर पर 100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित है। महिला उम्मीदवारों, ट्रांसजेंडर महिलाओं, SC, ST और PwBD उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

India Post GDS 2026: आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों से GDS भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले India Post की आधिकारिक GDS वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. GDS Online Engagement Schedule-II, July-2026 लिंक खोलें।

स्टेप 3. New Candidate Registration पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई जानकारी दर्ज करके User Registration पूरा करें।

स्टेप 5. Registration Number और अन्य लॉगिन विवरण सुरक्षित रखें।

स्टेप 6. लॉगिन करके GDS Application Form भरें।

स्टेप 7. आवश्यक दस्तावेज और जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 8. लागू होने पर आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 9. आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से Submit करें।

GDS 2026 आवेदन में गलती सुधारने का मौका

जिन उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म में सुधार करना होगा, उन्हें इसके लिए भी मौका मिलेगा। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार 23 सितंबर से 24 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक एडिट/करेक्शन विंडो खोली जाएगी। हालांकि, उम्मीदवारों को अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की सलाह दी जाती है।

GDS Registration और Application में अंतर समझें

कई उम्मीदवार यूजर रजिस्ट्रेशन और फाइनल एप्लिकेशन को एक ही प्रक्रिया समझ लेते हैं लेकिन इस भर्ती में दोनों की अंतिम तारीख अलग है।

यूजर रजिस्ट्रेशन: 19 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक

एप्लीकेशन सबमिशन और फी पेमेंट: 21 सितंबर 2026, शाम 5 बजे तक

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें 19 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन पूरा करना जरूरी है। इसके बाद आवेदन फॉर्म जमा करने और फीस भुगतान के लिए 21 सितंबर तक का समय रहेगा।

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