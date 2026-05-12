इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपनी मेरिट लिस्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2026 के तहत कुल 28,636 पदों पर भर्ती की जा रही है। इसमें ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्ट मास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर (ABPM) समेत अन्य पद शामिल हैं। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू हुई थी और 14 फरवरी 2026 तक चली थी।

इससे पहले दूसरी मेरिट लिस्ट 10 अप्रैल 2026 को जारी की गई थी। अब तीसरी मेरिट लिस्ट में असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत बाकी बचे पोस्टल सर्किलों की सूची भी जारी कर दी गई है। इन राज्यों की सूची चुनाव के दौरान लागू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण पहले रोकी गई थी।

India Post GDS 3rd Merit List 2026 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर दिए गए Recruitment सेक्शन को खोलें।

स्टेप 3. “Online GDS Recruitment” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. इसके बाद “Click Here” विकल्प चुनें।

स्टेप 5. अब बाएं तरफ दिए गए “Shortlisted Candidates: Schedule-1, January 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 6. अपना Postal Circle या State चुनें।

स्टेप 7. GDS 3rd Merit List 2026 PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 8. अपना 7 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें।

India Post GDS 3rd Merit List 2026 में क्या-क्या जानकारी होगी?

तीसरी मेरिट लिस्ट में उम्मीदवारों से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

मंडल कार्यालय

पद ID

पद का नाम

पद की श्रेणी

पंजीकरण संख्या

अंकों का प्रतिशत

India Post GDS Recruitment 2026: आगे क्या होगा?

मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को अब दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें ताकि आगे की प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और ज्वाइनिंग से जुड़ी अपडेट समय पर मिल सके।