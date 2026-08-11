2026 Independence Day Speech in Hindi: हर साल 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीत, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। अगर आप भी स्कूल में Independence Day Speech 2026 देने वाले हैं और भाषण की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां अलग-अलग स्तर के छात्रों के लिए 5 शानदार भाषण दिए गए हैं।

इन भाषणों को छात्र अपनी कक्षा और कार्यक्रम के अनुसार छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं। भाषण देते समय शब्दों के साथ-साथ आवाज में आत्मविश्वास, देश के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता भी नजर आनी चाहिए।

Independence Day Speech 2026: प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय/महोदया, सम्मानित शिक्षकगण, मेरे प्यारे दोस्तों और सभी उपस्थित अभिभावकों को मेरा नमस्कार।

आज हम सभी यहां अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसी दिन वर्ष 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। हमारे देश के बहुत से वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभभाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक महान लोगों ने देश के लिए अपना योगदान दिया।

हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें केवल आजादी ही नहीं दिलाई, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि देश सबसे पहले आता है। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और उसकी एकता एवं अखंडता को मजबूत बनाने में योगदान देना चाहिए।

आजादी का मतलब केवल यह नहीं है कि हम अपने मन के अनुसार कहीं भी जा सकते हैं या अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। आजादी के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। हमें अपने माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। हमें स्कूल में मन लगाकर पढ़ना चाहिए, आसपास सफाई रखनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए।

हमें पेड़-पौधों की रक्षा करनी चाहिए और पानी एवं बिजली को बचाना चाहिए। हमें जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी भारतीय हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है।

आज इस पवित्र अवसर पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित और मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद! जय भारत!

Independence Day Speech 2026: कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, मेरे सभी सहपाठियों और उपस्थित अतिथियों को मेरा सादर नमस्कार।

आज हम भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व, खुशी और आत्मचिंतन का अवसर है। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत लेकर आया था। सदियों के संघर्ष और लंबे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की।

भारत की आजादी की कहानी केवल कुछ महान नेताओं की कहानी नहीं है। यह लाखों ऐसे लोगों के संघर्ष की कहानी है, जिन्होंने अपने सुख, परिवार और जीवन की चिंता किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी के आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाया।

भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। रानी लक्ष्मीबाई, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक नेताओं और आम नागरिकों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव इन्हीं बलिदानों से रखी गई है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस केवल झंडा फहराने और मिठाई बांटने का दिन नहीं है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने देश की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है।

एक विद्यार्थी के रूप में देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम ईमानदारी से शिक्षा प्राप्त करें। हमें अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज और देश की बेहतरी के लिए करना चाहिए। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए।

आज भारत विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष, खेल, शिक्षा और कई अन्य क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन देश को और मजबूत बनाने के लिए हमें शिक्षा, पर्यावरण, समानता और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी ध्यान देना होगा।

आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे और भारत की एकता को मजबूत बनाएंगे। वंदे मातरम्! जय हिंद!

Independence Day Speech 2026:कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए भाषण

माननीय प्रधानाचार्य महोदय/महोदया, आदरणीय शिक्षकगण, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

आज हम अपने देश की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर एकत्र हुए हैं। 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय जीवन का वह दिन है, जब भारत ने औपनिवेशिक शासन की लंबी बेड़ियों से मुक्ति प्राप्त की थी। यह दिन हमें हमारे इतिहास, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे राष्ट्रीय दायित्वों की याद दिलाता है।

भारत की स्वतंत्रता के पीछे एक लंबा संघर्ष था। 1857 के विद्रोह से लेकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तक देश के लोगों ने अलग-अलग तरीकों से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। इस संघर्ष में नेताओं के साथ किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं और समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों ने योगदान दिया।

महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को आंदोलन की ताकत बनाया। भगत सिंह और उनके साथियों ने युवाओं के भीतर देशभक्ति और साहस की भावना पैदा की। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाया। सरदार पटेल ने देश की रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे अनगिनत ज्ञात-अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान भारत कभी नहीं भूल सकता।

लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई। वास्तव में राष्ट्र निर्माण का एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन साथ ही नागरिकों के लिए कर्तव्य भी निर्धारित किए।

आज का भारत नई तकनीक, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष अनुसंधान, स्टार्टअप, शिक्षा, खेल और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। फिर भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं—गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण, असमानता, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं से निपटना अभी भी जरूरी है।

हम युवा इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। इसके लिए हमें केवल नौकरी पाने वाला युवा नहीं, बल्कि समाधान खोजने वाला नागरिक बनना होगा। हमें सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना होगा, फर्जी खबरों से बचना होगा, पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और संविधान के मूल्यों का सम्मान करना होगा।

स्वतंत्रता दिवस पर हमें यह समझना होगा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हर नागरिक की छोटी-सी जिम्मेदारी मिलकर देश का भविष्य तय करती है।

आइए, हम संकल्प लें कि हम अपने ज्ञान, मेहनत और प्रतिभा का उपयोग भारत को और बेहतर बनाने के लिए करेंगे। जय हिंद! जय भारत!

Independence Day Speech 2026: स्कूल के मंच के लिए जोशीला भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय साथियों और यहां उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम।

आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। 15 अगस्त हमारे लिए उस संघर्ष की याद है, जिसने भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। यह दिन हमें उन लाखों लोगों के त्याग और संघर्ष को याद करने का अवसर देता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया।

जब हम आज खुले आसमान के नीचे तिरंगा लहराते हुए देखते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इस तिरंगे के पीछे अनगिनत सपने और बलिदान जुड़े हुए हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीवन जी सके, जहां किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न हो और जहां हर बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

आज हमारा भारत दुनिया के सामने एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। विज्ञान और तकनीक से लेकर अंतरिक्ष और खेल तक, भारतीय युवाओं ने अपनी क्षमता साबित की है। लेकिन किसी भी देश की असली ताकत केवल उसकी अर्थव्यवस्था या तकनीक नहीं होती। देश की असली ताकत उसके नागरिकों की ईमानदारी, एकता और जिम्मेदारी में होती है।

हम विद्यार्थियों के पास देश बदलने की ताकत है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम छोटे हैं और देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हम मन लगाकर पढ़ते हैं, समय का सम्मान करते हैं, अपने आसपास सफाई रखते हैं, पानी बचाते हैं, पेड़ लगाते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, तो हम भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं।

आज हमें यह भी समझना होगा कि देशभक्ति केवल नारे लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सच्ची देशभक्ति तब दिखाई देती है, जब हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं। आइए, आज हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए यह संकल्प लें कि हम भारत की एकता, अखंडता और सम्मान को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे।

हम ऐसा भारत बनाएंगे जो ज्ञान में आगे हो, विज्ञान में आगे हो, खेलों में आगे हो और सबसे बढ़कर मानवता में आगे हो। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है। वंदे मातरम्! जय हिंद!

Independence Day Speech 2026:प्रधानाचार्य/शिक्षक के सामने देने के लिए प्रभावशाली भाषण

माननीय प्रधानाचार्य महोदय/महोदया, आदरणीय शिक्षकगण, सम्मानित अतिथिगण और मेरे प्रिय साथियों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

आज हम भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यह अवसर हमें खुशी देने के साथ-साथ अपने अतीत को याद करने और भविष्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने का मौका भी देता है।

15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन यह स्वतंत्रता एक दिन में प्राप्त नहीं हुई थी। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, आंदोलनों की लंबी यात्रा और असंख्य लोगों का बलिदान था। किसी ने जेल की यातनाएं सहन कीं, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया और किसी ने देश के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया।

आज जब हम स्वतंत्र भारत में पढ़ाई कर रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और अपने भविष्य के सपने देख रहे हैं, तो हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता का मार्ग तैयार किया।

स्वतंत्रता हमें अधिकार देती है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ कर्तव्य भी आते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें कानून का पालन करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए और समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करना चाहिए।

आज के विद्यार्थियों के सामने अवसरों की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट और आधुनिक तकनीक ने ज्ञान को हमारे हाथों तक पहुंचा दिया है। लेकिन तकनीक का सही इस्तेमाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें सोशल मीडिया पर अफवाहों और गलत सूचनाओं को बढ़ावा देने के बजाय सत्य और विश्वसनीय जानकारी को महत्व देना चाहिए।

हमारे सामने भारत को विकसित, शिक्षित, स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी चुनौती है। इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। आज के विद्यार्थी ही कल के वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, सैनिक, उद्यमी, कलाकार और जनप्रतिनिधि बनेंगे।

इसलिए आज हमें केवल यह संकल्प नहीं लेना चाहिए कि हम अपने लिए सफल भविष्य बनाएंगे, बल्कि यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हमारी सफलता से समाज और देश को भी लाभ मिले।

आइए, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को याद करें और एक ऐसे भारत के निर्माण में योगदान दें जहां हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को सम्मान मिले और हर नागरिक अपने देश पर गर्व कर सके।

स्वतंत्रता दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। आइए, हम सब मिलकर कहें, भारत माता की जय! वंदे मातरम्! जय हिंद!