स्वतंत्रता दिवस: हमारे लिए क्यों खास है?

भारत का स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का अवसर है। हर साल 15 अगस्त को देशभर में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसलिए यह दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखता है।

भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से आजादी की लड़ाई को व्यापक जन आंदोलन बनाया। वहीं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अनेक क्रांतिकारियों ने अपने साहस और बलिदान से देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, भाषण, निबंध प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशभक्ति गीतों का आयोजन किया जाता है।

आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। इसका अर्थ है कि हम अपने देश, समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनें। हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना चाहिए।

विद्यार्थियों की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण है। वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, मेहनत करके और अपने ज्ञान का इस्तेमाल समाज के हित में करके देश के विकास में योगदान दे सकते हैं।

इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के साथ-साथ यह संकल्प भी लेना चाहिए कि हम भारत को मजबूत, समृद्ध, शिक्षित, स्वच्छ और विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद