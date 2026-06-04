जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब देश के टॉप आईआईटी संस्थानों में दाखिले की रेस शुरू हो गई है। रिजल्ट जारी होने के बाद जोसा काउंसलिंग की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन इस बीच देश के सभी IIT संस्थानों में आयोजित होने वाले ओपन हाउस सेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन छात्रों ने जेईई एडवांस्ड क्लियर किया है और जो JoSAA की काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाले हैं ऐसे छात्र इस ओपन हाउस का हिस्सा बन सकते हैं।

क्या होता है ओपन हाउस प्रोसेस में?

IIT ओपन हाउस में अधिकतर संस्थान कैंपस विजिट का ऑप्शन देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को डीन, डायरेक्टर और उन संस्थानों में पढ़ रहे उम्मीदवारों से बातचीत करने का मौका दिया जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स के मन में उठने वाले सभी तरह के डाउट में क्लियर किए जाते हैं। ओपन हाउस सेशन में उम्मीदवार अलग-अलग सब्जेक्ट में एकेडमिक और करियर की संभावनाओं को भी समझ सकते हैं। ओपन हाउस सेशन के लिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल पोर्टल josaa.nic.in/open-house पर जाकर चेक कर सकते हैं।

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इस साल कितने छात्र जेईई एडवांस्ड में हुए क्वालीफाई?

इस साल जेईई एडवांस्ड परीक्षा में कुल 1,87,389 कैंडिडेट्स ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था जिसमें से 1,79,694 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 56,880 कैंडिडेट्स ने परीक्षा पास की। कैंडिडेट्स रोल नंबर/मोबाइल नंबर और DOB का यूज करके अपना JEE Advanced स्कोर 2026 देख सकते हैं। हालांकि, अभी तक JEE फाइनल आंसर की को लेकर को अपडेट नहीं दिया गया है।

यहां देखें ओपन हाउस का पूरा शेड्यूल

संस्थान डेट्स मोड IIT भुवनेश्वर 9 जून, सुबह 10 बजे से हाइब्रिड IIT बॉम्बे 7 जून, सुबह 10 बजे से ऑनलाइन IIT मंडी 7 जून, सुबह 11 बजे से ऑनलाइन IIT दिल्ली 5–7 जून, शाम 6 बजे से हाइब्रिड IIT दिल्ली – अबू धाबी 4–11 जून हाइब्रिड IIT इंदौर 7 जून, दोपहर 2 बजे से हाइब्रिड IIT मद्रास 2–7 जून हाइब्रिड IIT गांधीनगर 5 जून, 3:30 बजे ऑनलाइन IIT पटना 5 जून, सुबह 11 बजे ऑनलाइन IIT रोपड़ 5 जून, दोपहर 3 बजे ऑनलाइन IIT गुवाहाटी 6 जून, सुबह 10 बजे (IST) ऑनलाइन IIT तिरुपति 6 जून, सुबह 10:00 बजे हाइब्रिड IIT जम्मू 6 जून, सुबह 10:30 बजे ऑनलाइन IIT धारवाड़ 6 जून, सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड IIT जोधपुर 4 जून, सुबह 11 बजे से ऑनलाइन IIT गोवा 4 जून ऑनलाइन IIT कानपुर 9 जून, सुबह 10 बजे से ऑनलाइन IIT खड़गपुर 10 जून, सुबह 10 बजे से ऑनलाइन IIT भिलाई 9 जून, सुबह 11 बजे ऑनलाइन IIT पलक्कड़ 9 जून, सुबह 10 बजे ऑनलाइन IIT (ISM) धनबाद 8 जून, सुबह 11:15 बजे ऑनलाइन IISc 11 जून 2026, सुबह 10 बजे ऑनलाइन

अधिकतर आईआईटी संस्थान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प लेकर आए हैं, जबकि की दूसरे संस्थान हाइब्रिड मोड में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलाएंगे। रजिस्ट्रेशन लिंक संबंधित IIT की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट केरं। IIT के YouTube लिंक भी इवेंट के दिन ओपन हाउस को स्ट्रीम करेंगे।