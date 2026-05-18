संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस्ड यानी जेईई एडवांस 2026 में शामिल होने के लिए बड़ी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 के प्रश्न पत्र आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जारी कर दिए हैं। बिना किसी इंटरफ़ेस के इंटरफ़ेस वाले सीधे वेबसाइट से प्रश्न पत्र पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

जेईई एडवांस 2026 परीक्षा का आयोजन 17 मई 2026 को दो शिफ्ट में किया गया था। पेपर 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुआ, जबकि पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया गया।

कैसे डाउनलोड करें JEE Advanced 2026 Question Paper

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Important Announcements” सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. “JEE Advanced 2026 Question Paper” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. पेपर 1 और पेपर 2 का PDF स्क्रीन पर खुल जाएगा।

स्टेप 5. भविष्य के उपयोग के लिए डाउनलोड और प्रिंट निकाल लें।

छात्रों और शिक्षकों ने कैसा बताया पेपर?

परीक्षा देने वाले छात्रों और विषय विशेषज्ञों के अनुसार जेईई एडवांस 2026 का पेपर इस बार मॉडरेट से लेकर काफी कठिन स्तर का रहा।

Paper 1 Analysis

मैथमेटिक्स सबसे लंबा और कठिन सेक्शन रहा, जबकि फिजिक्स में गहरी कॉन्सेप्चुअल समझ की जरूरत पड़ी और कैमिस्ट्री को छात्रों ने ट्रिकी और टफ बताया।

Paper 2 Analysis

पेपर 2. को अत्यधिक कॉन्सेप्चुअल और टाइम इनटेनसिव माना गया, जबकि मैथमेटिक्स सेक्शन को सबसे ज्यादा कठिन बताया गया। कई प्रश्नों में एनालिटिकल थिंकिंग और एक्यूरेसी की आवश्यकता रही।

पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न

पेपर 1 में कुल चार प्रकार के प्रश्न पूछे गए:

4 सिंगल करेक्ट क्वेश्चन (SCQ)

4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQ)

4 मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन

4 इंटीजर टाइप क्वेश्चन

मार्किंग स्कीम

इंटीजर टाइप क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी लेकिन एमसीक्यू, एससीक्यू और मैट्रिक्स मैच प्रश्नों में गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई

पेपर 2 का पैटर्न और मार्किंग स्कीम

Paper 2 में कुल 18 प्रश्न दो पैराग्राफ में विभाजित थे। इसमें शामिल थे:

4 एकल सही उत्तर वाले प्रश्न (+3, -1)

5 बहु-सही उत्तर वाले प्रश्न (+4, -1)

5 पूर्णांक प्रकार के प्रश्न (+4, -1)

4 अनुच्छेद-आधारित प्रश्न (+2, 0)

कब आएगा JEE Advanced 2026 Result?

JEE Advanced 2026 का रिजल्ट 1 जून 2026 को जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर और रैंक चेक कर सकेंगे।

JEE Advanced 2026 Question Paper Direct Link