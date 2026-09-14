IIT Madras Aircraft Technology: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) के शोधकर्ताओं ने विमानन क्षेत्र की एक बड़ी चुनौती से निपटने के लिए ऐसी तकनीक विकसित की है, जो पक्षियों के उड़ने के तरीके से प्रेरित है। टीम ने विमान के पंख के लिए एक खास ‘मॉर्फिंग स्किन’ (Morphing Skin) तैयार की है। यह बाहरी परत उड़ान के दौरान हवा के बहाव में बदलाव के अनुसार अपना आकार बदल सकती है और विमान को एयरोडायनामिक स्टॉल की स्थिति से बचाने में मदद कर सकती है।

खास बात यह है कि यह तकनीक किसी विमान के पूरे विंग को नए सिरे से डिजाइन करने के बजाय मौजूदा विमान में अतिरिक्त बाहरी सिस्टम के रूप में लगाया जा सकता है। आईआईटी मद्रास की टीम के मुताबिक, इस रिसर्च पर दो दशक से ज्यादा समय से काम चल रहा था और इसका प्रयोगात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है।

आखिर क्या है ‘Morphing Skin’ तकनीक?

सरल भाषा में समझें तो मॉर्फिंग स्किन विमान के पंख की एक ऐसी अतिरिक्त लचीली परत है, जो हवा की स्थिति के हिसाब से अपना आकार बदल सकती है। आमतौर पर विमान के पंख एक निश्चित डिजाइन के साथ बनाए जाते हैं। लेकिन उड़ान के दौरान विमान की गति, कोण या मौसम की स्थिति बदलने पर पंख के ऊपर हवा का प्रवाह भी बदलता है। ऐसी स्थिति में यदि हवा पंख से अलग होने लगे तो लिफ्ट कम हो सकती है और विमान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है।

आईआईटी मद्रास की तकनीक इसी समस्या पर काम करती है। जैसे ही हवा का बहाव पंख से अलग होने की स्थिति में पहुंचता है, बाहरी लचीली संरचना खुद को हवा के प्रवाह के अनुरूप समायोजित करती है। इसका उद्देश्य हवा को पंख की सतह से जुड़े रहने में मदद करना और लिफ्ट को बनाए रखना है।

विमान में ‘Stall’ क्या होता है?

एरोडायनामिक स्टॉल विमानन की एक गंभीर स्थिति है और इसे समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि विमान के पंख हवा के प्रवाह के जरिए लिफ्ट पैदा करते हैं। जब किसी स्थिति में हवा पंख की सतह से अलग होने लगती है, तो पंख द्वारा पैदा होने वाली लिफ्ट अचानक कम हो सकती है और ड्रैग बढ़ सकता है।

यदि विमान पर्याप्त लिफ्ट पैदा नहीं कर पाता तो वह अपनी ऊंचाई बनाए रखने में मुश्किल महसूस कर सकता है, तो यही वह स्थिति है जिसे रोकने में आईआईटी मद्रास की नई तकनीक मदद कर सकती है।

पक्षियों से सीखा ये बड़ा सबक

प्रकृति में पक्षी उड़ान के दौरान अपने पंखों और पंखों की संरचना में लगातार छोटे-छोटे बदलाव करते रहते हैं। इससे वे अलग-अलग परिस्थितियों में हवा के साथ तालमेल बैठा पाते हैं। शोधकर्ताओं ने इसी प्राकृतिक क्षमता को इंजीनियरिंग के जरिए दोहराने की कोशिश की है। टीम का लक्ष्य ऐसा विंग सिस्टम बनाना था जो पारंपरिक विमान के स्थिर पंख की तरह पूरी तरह एक ही आकार में न रहे, बल्कि जरूरत के अनुसार प्रतिक्रिया दे सके।

20 साल से ज्यादा समय से चल रही थी रिसर्च

यह कोई अचानक सामने आई तकनीक नहीं है बल्कि आईआईटी मद्रास की टीम के अनुसार इस शोध की शुरुआत 20 साल से भी ज्यादा पहले हुई थी। शुरुआती दौर में टीम ने हवा के पंख से अलग होने यानी सेपरेटेड फ्लो की समस्या को समझने पर काम किया।

धीरे-धीरे इसी रिसर्च को एक वास्तविक भौतिक डिवाइस में बदला गया, जो उड़ान की परिस्थितियों में विंग के व्यवहार को प्रभावित कर सके। टीम का कहना है कि तकनीक का प्रयोगशाला और विंड टनल स्तर पर परीक्षण किया जा चुका है और इसका पेटेंट भी कराया गया है।

कैसे काम करती है यह तकनीक?

आईआईटी मद्रास के शोध में प्रीडीएक्टिव कंप्यूटेशनल मॉडल के साथ विंड टनल टेस्टिंग का इस्तेमाल किया गया। सिस्टम में मैक्रो फाइबर कम्पोजिट (MFC) स्ट्रिप्स भी शामिल हैं, जो आकार में बदलाव को महसूस करने और उसे नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं।

इसे आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें हवा का बहाव बदला फिर पंख पर फ्लो सेपरेशन का खतरा उसके बाद मॉर्फिंग स्किन ने आकार बदला और हवा के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर लिफ्ट बनाए रखने में मदद की। इस तरह सिस्टम का मकसद स्टॉल की संभावना को कम करना और विमान को ज्यादा स्थिर बनाए रखना है।

सिर्फ सुरक्षा नहीं, ईंधन की भी बचत हो सकती है

इस तकनीक का फायदा केवल विमान को स्टॉल से बचाने तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार, सिस्टम लिफ्ट बढ़ाने और ड्रैग कम करने में भी मदद कर सकता है।

अगर किसी विमान को उड़ान के दौरान कम ड्रैग का सामना करना पड़े तो उसकी ईंधन दक्षता बेहतर हो सकती है। इससे लंबे समय में ईंधन की खपत और उत्सर्जन कम करने में मदद मिलने की संभावना है।

टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान होगा ये बड़ा फायदा

विमान के टेक-ऑफ और लैंडिंग के समय विंग की एयरोडायनामिक क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है। आईआईटी मद्रास की टीम के मुताबिक, नई तकनीक का इस्तेमाल खासतौर पर उन परिस्थितियों में उपयोगी हो सकता है जहां विमान को कम दूरी वाले या व्यस्त रनवे से ऑपरेट करना हो।

इसके अलावा खराब मौसम, टर्बुलेंस या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी यह सिस्टम विमान के पंखों पर एयरफ्लो को बेहतर तरीके से बनाए रखने में मदद कर सकता है।

ड्रोन और यूएवी तकनीक भी आएगी काम

इस खोज का इस्तेमाल केवल यात्री विमानों तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। यूएवी यानी मानव रहित हवाई वाहन और ड्रोन भी इसके संभावित उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं, जो एडैप्टिव विंग सिस्टम ड्रोन की धीरज, गतिशीलता और पेलोड दक्षता को बेहतर करने में मदद कर सकता है। खासकर छोटे एयरक्राफ्ट में वजन और ऊर्जा की बचत महत्वपूर्ण होती है।

डिफेंस एविएशन में संभावनाएं

रक्षा क्षेत्र के विमानों के लिए भी यह तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है। तेज गति वाले युद्धाभ्यास, टर्बुलेंस या बेहद चुनौतीपूर्ण उड़ान परिस्थितियों में पंख के ऊपर एयरफ्लो को नियंत्रित रखना महत्वपूर्ण होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, रियल टाइम में विंग के व्यवहार को बदलने की क्षमता हाई-परफॉर्मेंस और डिफेंस एविएशन में नियंत्रण और प्रदर्शन को बेहतर कर सकती है।

पुराने विमानों में भी लग सकती है ‘मॉर्फिंग स्किन’

इस रिसर्च की सबसे महत्वपूर्ण खूबियों में से एक इसकारेट्रोफ़िट की संभावना है। यानी भविष्य में इस सिस्टम को मौजूदा विमानों में भी जोड़े जाने की संभावना है। इसके लिए पूरे विंग को दोबारा डिजाइन करने की जरूरत नहीं होगी। बाहरी मॉर्फिंग सिस्टम को मौजूदा विंग संरचना के साथ जोड़ा जा सकता है। इससे नई तकनीक को अपनाने की लागत और प्रक्रिया दोनों को आसान बनाने की संभावना बनती है।

NACA 4415 विंग पर हुआ परीक्षण

शोधकर्ताओं ने इस अवधारणा का परीक्षण 3D विंग और NACA 4415 एयरफॉइल कॉन्फिगरेशन पर किया। रिसर्च में कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के साथ वास्तविक विंड टनल प्रयोग भी किए गए।

रिसर्च पेपर यूरोपियन जर्नल ऑफ़ मैकेनिक्स – B/फ्लुइड्स में प्रकाशित हुआ है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स से जुड़े सैद्धांतिक, कंप्यूटेशनल और प्रयोगात्मक शोध प्रकाशित करता है। पेपर के सह-लेखकों में डॉ. रिंकू मुखर्जी और डॉ. अरित्रास रॉय शामिल हैं।