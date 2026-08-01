इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) कानपुर ने बिज़नेस एनालिटिक्स के लिए एडवांस्ड डेटा साइंस और मशीन लर्निंग पर छह महीने का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। इसका मकसद ग्रेजुएट्स और नौकरी करने वाले प्रोफेशनल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML), और बिज़नेस एनालिटिक्स में इंडस्ट्री-फोकस्ड स्किल्स सिखाना है।

3 अक्टूबर से शुरू होगा कोर्स

IIT कानपुर के मुताबिक, यह ऑनलाइन प्रोग्राम 3 अक्टूबर, 2026 को शुरू होगा और इसका फोकस अभ्यर्थियों को फाइनेंस, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और बिज़नेस एनालिटिक्स जैसे सेक्टर्स में बिज़नेस डिसीजन-मेकिंग के लिए AI और डेटा-ड्रिवन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में मदद करना होगा। 15 सितंबर 2026 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह प्रोग्राम किसी भी विषय के ग्रेजुएट्स के लिए खुला है, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स हासिल किए हों। IIT कानपुर ने कहा कि तीन या उससे ज़्यादा साल के अनुभव वाले कैंडिडेट्स कम से कम 40% एग्रीगेट मार्क्स के साथ आवेदन कर सकते हैं।

AI-ML पर IIT कानपुर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कैसे करें?

स्टेप 1: IIT कानपुर कोर्स एप्लीकेशन पेज पर जाएं।

स्टेप 2: अप्लाई या रजिस्टर इंटरेस्ट पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अकाउंट बनाएं या साइन इन करें।

स्टेप 4: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।

स्टेप 5: अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

स्टेप 6: एप्लीकेशन फीस पे करें।

स्टेप 7: अपना एप्लीकेशन सबमिट करें।

स्टेप 8: IIT कानपुर से एडमिशन कन्फर्मेशन का इंतज़ार करें।

कैसे बनाया गया कोर्स?

आईआईटी कानपुर ने कहा कि यह कोर्स बड़े IIT और IIM की फैकल्टी के साथ मिलकर बनाया गया है। इसमें Python और R प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, मशीन लर्निंग और जेनरेटिव AI शामिल होंगे, जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और असल दुनिया की बिज़नेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ज़ोर दिया जाएगा।

IIT कानपुर के मैनेजमेंट साइंसेज डिपार्टमेंट में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर और फैकल्टी मेंबर प्रो. अभिनव त्रिपाठी ने कहा कि AI और मशीन लर्निंग इंडस्ट्रीज़ में ज़रूरी कैपेबिलिटी बन गए हैं और यह प्रोग्राम अभ्यर्थियों को बिज़नेस एप्लीकेशन के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ का प्रैक्टिकल, इंडस्ट्री-रिलेटेड नॉलेज और हैंड्स-ऑन एक्सपोज़र देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। IIT कानपुर ने कहा कि इस कोर्स का मकसद पार्टिसिपेंट्स को AI-ड्रिवन एनालिटिक्स में स्किल्स बनाने, रूटीन टास्क को ऑटोमेट करने और हैंड्स-ऑन लर्निंग के ज़रिए एक्शनेबल बिज़नेस इनसाइट्स जेनरेट करने में मदद करना है।

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