आईआईटी जेईई एडवांस्ड 2026 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। दिल्ली जोन के शुभम कुमार ने टॉप किया है। शुभम ने 360 में से 330 नंबर लाकर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरे नंबर पर भी दिल्ली जोन के कबीर छिल्लर हैं, जिन्हें 329 नंबर हासिल हुए हैं। जबकि जतिन चाहर ने 319 नंबर के साथ देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। कॉमन रैंक लिस्ट में पूरी तरह से आईआईटी दिल्ली जोन के उम्मीदवारों का दबदबा है।
56,880 छात्रों ने हासिल की सफलता
इस वर्ष परीक्षा में कुल 1,79,694 अभ्यर्थी दोनों पेपरों में शामिल हुए, जिनमें से 56,880 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की। सफल अभ्यर्थियों में 10,107 छात्राएं शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली ज़ोन के शुबहम कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 360 में से 330 अंक हासिल किए। साथ ही आईआईटी दिल्ली ज़ोन की आरोही देशपांडे ने CRL 77 के साथ महिला वर्ग में देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 360 में से 280 अंक हासिल किए।
कितने छात्रों ने दी परीक्षा?
|कुल पंजीकृत अभ्यर्थी
|1,87,389
|दोनों पेपरों में उपस्थित
|1,79,694
|कुल सफल अभ्यर्थी
|56,880
|सफल छात्राएं
|10,107
किस वर्ग के कितने छात्र हुए पास?
|सामान्य (GEN)
|15,903
|ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL)
|12,385
|ईडब्ल्यूएस (GEN-EWS)
|6,377
|एससी (SC)
|15,856
|एसटी (ST)
|6,379
किस वर्ग से किसने किया टॉप?
|कैटेगरी
|नाम
|जोन
|ओपन (CRL)
|शुभम कुमार
|IIT दिल्ली
|सामान्य (GEN)
|बी. जयकृष्णा श्रीनिवास
|IIT बॉम्बे
|ओबीसी-एनसीएल (OBC-NCL)
|जतिन चाहर
|IIT दिल्ली
|एससी (SC)
|कोविद बूब
|IIT बॉम्बे
|एसटी (ST)
|जतिन कुमार
|IIT दिल्ली
|सीआरएल-पीडब्ल्यूडी (CRL-PwD)
|अर्श जैन
|IIT कानपुर
|सामान्य-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी (GEN-EWS-PwD)
|पर्वा पवन अग्रवाल
|IIT दिल्ली
|ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी (OBC-NCL-PwD)
|ननाला नागा चैतन्य
|IIT मद्रास
|एससी-पीडब्ल्यूडी (SC-PwD)
|नवतेज
|IIT रुड़की
|एसटी-पीडब्ल्यूडी (ST-PwD)
|अंचल पुरी
|IIT कानपुर
क्वालीफाई करने के लिए जरूरी मार्क्स
- जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए क्वालीफाइंग मार्क्स कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग थे। कॉमन रैंक लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को हरेक विषय में कम से कम 8 अंक और कुल मिलाकर 92 मार्क्स लाने थे।
- ओबीसी-एनसीएल और जनरल-ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को हरेक विषय 7 अंक और कुल मिलाकर 82 मार्कस लाने थे।
- एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कटऑफ हरेक विषय में 4 मार्क्स अंक और कुल मिलाकर 46 मार्क्स था। वहीं प्रिपरेटरी कोर्स लिस्ट के लिए हरेक विषय में केवल 2 मार्क्स और कुल मिलाकर 23 मार्क्स लाने थे।
17 मई को हुई थी जेईई एडवांस्ड परीक्षा
इस वर्ष जेईई एडवांस्ड परीक्षा 17 मई को आयोजित की गई थी। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी। परीक्षा का समय 3 घंटे था। पेपर 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया था।
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