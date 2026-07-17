आईआईटी हैदराबाद प्लेसमेंट 2024-25 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, जिसमें संस्थान के अनुसार, इस प्लेसमेंट सीजन में अंडरग्रेजुएट (UG) छात्रों का कुल प्लेसमेंट 70.99% और पोस्टग्रेजुएट (PG) छात्रों का प्लेसमेंट 69.74% रहा। कुल 493 छात्रों का चयन हुआ, जिन्हें 521 जॉब ऑफर मिले। इनमें 87 प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) और 43 अंतरराष्ट्रीय ऑफर भी शामिल हैं। इस दौरान छात्रों को औसतन 22.5 लाख रुपये प्रति वर्ष (LPA) का पैकेज मिला, जबकि सबसे अधिक पैकेज 90 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा।

320 कंपनियों ने लिया हिस्सा

आईआईटी हैदराबाद के अनुसार, प्लेसमेंट ड्राइव 1 दिसंबर 2024 से शुरू हुई और इसे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित किया गया। इस दौरान 320 कंपनियों ने इंजीनियरिंग, साइंस, डिजाइन और मैनेजमेंट के विभिन्न पाठ्यक्रमों से छात्रों की भर्ती की।

सीएसई विभाग रहा सबसे आगे

विभागवार प्लेसमेंट में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) सबसे आगे रहा, जिसके 111 में से 96 छात्रों को नौकरी मिली। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 97 में से 81, मैकेनिकल एंड एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में 94 में से 65 तथा केमिकल इंजीनियरिंग में 56 में से 32 छात्रों का चयन हुआ।

विभागवार प्लेसमेंट (2024-25)

विभाग चयनित छात्र कुल छात्र कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 96 111 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 81 97 मैकेनिकल एंड एयरोस्पेस इंजीनियरिंग 65 94 सिविल इंजीनियरिंग 36 73 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 36 45 केमिकल इंजीनियरिंग 32 56 मैटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग 24 44 इंजीनियरिंग साइंस 23 33 मैथ्स एवं मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 19 34 फिजिक्स एवं इंजीनियरिंग फिजिक्स 13 51

इन विशेष कार्यक्रमों का रहा 100% प्लेसमेंट

संस्थान के अनुसार, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (3D प्रिंटिंग) कार्यक्रम में 100% प्लेसमेंट दर्ज किया गया, जहां सभी 8 छात्रों को नौकरी मिली। इसके अलावा PhD छात्रों का भी 100% प्लेसमेंट रहा और उन्हें 81 लाख रुपये तक का पैकेज मिला।

प्रोग्रामवार प्लेसमेंट रिपोर्ट

प्रोग्राम हाईएस्ट पैकेज प्लेसमेंट प्रतिशत बीटेक 90 एलपीए 74.56% एमटेक 58 एलपीए 66.78% बीडीईएस 14 एलपीए 12.50% एमडीईएस ₹ 29.32 एलपीए 12.12% एमएससी 58 एलपीए 12.12% पीएचडी 81 एलपीए 100%

पूरे शैक्षणिक वर्ष के आंकड़े भी जारी

आईआईटी हैदराबाद ने 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के व्यापक प्लेसमेंट आंकड़े भी साझा किए हैं। संस्थान के अनुसार, कुल 358 कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें से 210 कंपनियों ने छात्रों की भर्ती की हैं। 1,146 स्नातक छात्रों में से 943 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए पंजीकरण कराया था, जिसमें इनमें 700 छात्रों को नौकरी के ऑफर मिले।

रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा पैकेज 66.13 लाख रुपये और औसत पैकेज 20.26 लाख रुपये प्रति वर्ष रहा और छात्रों को कुल 53 अंतरराष्ट्रीय ऑफर भी मिले।

इंटर्नशिप में भी शानदार प्रदर्शन

संस्थान ने बताया कि 2024-25 में छात्रों को 403 इंटर्नशिप ऑफर मिले और ये ऑफर 113 कंपनियों की ओर से दिए गए, जिनमें 15 अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप शामिल थीं।

प्रमुख रिक्रूटर्स

इस साल IIT हैदराबाद से भर्ती करने वाली प्रमुख कंपनियों मेंगूगल, एनवीडिया, गोल्डमैन सैक्स, बॉश, सैमसंग, हनीवेल, मर्सिडीज-बेंज, फिलिप्स, एनपीसीआई, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, हुंडई और डेंसोशामिल रहीं।

उच्च शिक्षा के लिए भी मिला अवसर

प्रिंट के अलावा कई छात्रों ने देश-विदेश के प्रतिष्ठित भाषाओं में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त किया। इनमें कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईएम अहमदाबाद जैसे संस्थान शामिल हैं।