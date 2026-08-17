IIT Executive Education: देश के प्रतिष्ठित आईआईटी अब सिर्फ इंजीनियरिंग छात्रों तक सीमित नहीं रह गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तेजी से कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और ऑनलाइन-हाइब्रिड डिग्री प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। खास बात यह है कि इन कोर्सेज के जरिए प्रोफेशनल्स नौकरी छोड़े बिना आईआईटी से डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। यह वह क्षेत्र है, जिसमें लंबे समय से आईआईएमए की मजबूत मौजूदगी रही है।

पिछले चार-पांच वर्षों में इस बदलाव की रफ्तार खास तौर पर पहले दौर के आईआईटी में बढ़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, डेटा साइंस से लेकर रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तक कई नए क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स के लिए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं।

पहले IITs में कैसे होते थे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम?

2020 से पहले आईआईटी में एग्जीक्यूटिव एजुकेशन का मतलब मुख्य रूप से कम अवधि की वर्कशॉप, सर्टिफिकेट प्रोग्राम या कंपनियों के लिए कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग हुआ करता था। इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम कैंपस में आयोजित किए जाते थे।

अब तस्वीर बदल गई है। कई आईआईटी ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा से लेकर मास्टर डिग्री तक के प्रोग्राम चला रहे हैं। इससे नौकरी करने वाले लोगों को करियर ब्रेक लिए बिना अपनी स्किल्स और शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने का मौका मिल रहा है।

AI और डेटा साइंस की सबसे ज्यादा मांग

कामकाजी प्रोफेशनल्स के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों की मांग सबसे ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा IITs अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, सस्टेनेबिलिटी और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं।

इसका एक बड़ा कारण इंडस्ट्री में तेजी से हो रहा तकनीकी बदलाव है। कंपनियों को ऐसे कर्मचारियों की जरूरत बढ़ रही है, जो अपने मौजूदा काम के साथ नई तकनीक को समझ सकें और उसे अपने क्षेत्र में लागू कर सकें।

आईआईटी मद्रास में 20 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम

आईआईटी मद्रास ने कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए अपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का दायरा काफी बढ़ाया है। संस्थान में अब 20 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में शुरू हुआ एक शुरुआती कार्यक्रम अब बैटरी टेक्नोलॉजी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर-डिफाइंड व्हीकल और EV इंजीनियरिंग जैसे कई स्पेशलाइज्ड क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास ने सस्टेनेबिलिटी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी प्रोग्राम बढ़ाए हैं।

IIT Bombay में 5 साल में जबरदस्त बढ़ी भागीदारी

आईआईटी बॉम्बे में भी एग्जीक्यूटिव एजुकेशन की मांग में बड़ा इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 56 कार्यक्रमों में कुल 1,493 प्रतिभागी थे। 2025 तक यह संख्या बढ़कर 133 कार्यक्रमों में करीब 20,000 प्रतिभागियों तक पहुंच गई।

संस्थान के अनुसार कंपनियां और सरकारी संगठन भी अपने कर्मचारियों की टेक्नोलॉजी से जुड़ी क्षमता बढ़ाने के लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम की मांग कर रहे हैं। AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इस मांग के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

आईआईटी कानपुर ने 2022 में शुरू किया ई-मास्टर्स

आईआईटी कानपुर में ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव पोस्टग्रेजुएट एजुकेशन का विस्तार अपेक्षाकृत हाल के वर्षों में हुआ है। 2020 से पहले संस्थान में ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव पोस्टग्रेजुएट डिग्री नहीं थी। 2022 में ई-मास्टर्स इनिशिएटिव के तहत चार प्रोग्राम शुरू किए गए थे।

अब आईआईटी कानपुर में ऐसे 9 प्रोग्राम उपलब्ध हैं, जिनमें सात एमटेक, एक एमएससी और एक पीजी डिप्लोमा शामिल हैं। इसके अलावा संस्थान शॉर्ट-टर्म कोर्स भी संचालित करता है।

आईआईटी गुवाहाटी के प्रोग्राम की भी बढ़ी मांग

आईआईटी गुवाहाटी का ऑनलाइनबाढ़ और जल संसाधन प्रबंधन में एम.टेक भी कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए एक उदाहरण है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल इस प्रोग्राम में 66 छात्रों का कोहोर्ट था, जबकि इस साल 320 से ज्यादा ऑफर किए जा चुके हैं। इनमें असम सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं।

संस्थान के प्रोफेसर हेमंत कौशिक के मुताबिक IITs में क्लासरूम स्पेस सीमित है और डिजिटल शिक्षा के जरिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षार्थियों तक पहुंचना भविष्य का महत्वपूर्ण रास्ता हो सकता है।

IIT Delhi में भी तेजी से बढ़े प्रोग्राम

आईआईटी दिल्ली ने भी पिछले कुछ वर्षों में कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए अपने प्रोग्राम का विस्तार किया है। संस्थान के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण ऐसे प्रोफेशनल्स की बढ़ती संख्या है, जो करियर ब्रेक लिए बिना अपनी स्किल्स अपग्रेड करना चाहते हैं।

ऑनलाइन और ब्लेंडेड लर्निंग ने इन प्रोग्राम को देशभर के प्रोफेशनल्स के लिए अधिक सुलभ बनाया है। तकनीकी के साथ-साथ गैर-तकनीकी क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ प्रशिक्षण की जरूरत बढ़ रही है।

IIT Courses की फीस कितनी है?

कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए आईआईटी के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सामान्य सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री प्रोग्राम की तुलना में काफी महंगे हो सकते हैं। रिपोर्ट में आईआईटी गुवाहाटी के रोबोटिक्स और AI में MTech और बाढ़ और जल संसाधन प्रबंधन में MTech की फीस 8-8 लाख रुपये बताई गई है। वहीं, आईआईटी गुवाहाटी के ऑफ़लाइन पीजी डिप्लोमा इन हेल्थकेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट की फीस करीब 3.5 लाख रुपये है।

IITs का कहना है कि इन प्रोग्राम की फीस का ढांचा नियमित डिग्री प्रोग्राम से अलग है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम आम तौर पर सेल्फ-फाइनेंस्ड होते हैं। इसमें फैकल्टी, कंटेंट डेवलपमेंट, डिलीवरी, असेसमेंट और प्रशासनिक खर्च शामिल होते हैं।

क्या IITs सिर्फ कमाई के लिए शुरू कर रहे हैं ये कोर्स?

एग्जीक्यूटिव एजुकेशन IITs के लिए एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू स्ट्रीम जरूर बन रहा है, लेकिन संस्थानों का कहना है कि केवल कमाई इन प्रोग्राम को विस्तार देने की वजह नहीं है। आईआईटी दिल्ली के अनुसार एकेडमिक क्वालिटी, इंडस्ट्री से प्रासंगिकता और लाइफलॉन्ग लर्निंग भी इन कार्यक्रमों के पीछे प्रमुख उद्देश्य हैं। आईआईटी खड़गपुर ने भी बताया है कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सेल्फ-फाइनेंस्ड होते हैं और फीस में कार्यक्रम को संचालित करने की वास्तविक लागत शामिल होती है।

IIMs के गढ़ में IITs की एंट्री क्यों अहम?

कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए एग्जीक्यूटिव एजुकेशन का क्षेत्र लंबे समय से IIMs से जुड़ा रहा है। IIMs दो दशकों से ज्यादा समय से HR, इनोवेशन, मैनेजमेंट और अन्य क्षेत्रों में शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम चला रहे हैं।

अब IITs अपने मजबूत टेक्निकल ब्रांड और इंडस्ट्री कनेक्शन के साथ इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में प्रोफेशनल्स के लिए IIT और IIM दोनों के ब्रांडेड ऑनलाइन एवं हाइब्रिड प्रोग्राम के विकल्प बढ़ सकते हैं।

नौकरीपेशा लोगों के लिए क्या है फायदा?

इन प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि प्रोफेशनल्स को नौकरी छोड़कर फुल-टाइम कैंपस प्रोग्राम में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन या हाइब्रिड मॉडल के जरिए वे काम के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

खासकर AI, डेटा, रोबोटिक्स, EV और साइबर सिक्योरिटी जैसे तेजी से बदलते क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए लगातार स्किल अपग्रेड करना करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है। IITs का यह विस्तार इसी बदलती जरूरत को पूरा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।