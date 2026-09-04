IIT Delhi Sonipat Campus: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (IIT Delhi) ने अपने सोनीपत कैंपस में पहला अकादमिक प्रोग्राम शुरू कर दिया है। संस्थान ने सोलर सिस्टम और मैनेजमेंट में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की शुरुआत की है। खास बात यह है कि इस प्रोग्राम की पहली क्लास में भारत के बजाय अलग-अलग देशों से आए प्रतिभागी शामिल हुए हैं।

यह कार्यक्रम इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) और फ्रांस के INES – इंस्टिट्यूट नेशनल डे ल’एनर्जी सोलेयर के सहयोग से शुरू किया गया है। इसकी पहली क्लास 3 सितंबर 2026 को शुरू हुई। पहले बैच में आठ देशों के नौ इंटरनेशनल फेलो शामिल हैं।

IIT Delhi Sonipat Campus पर पहली बार शुरू हुई पढ़ाई

आईआईटी दिल्ली का सोनीपत कैंपस अब केवल भविष्य की योजना नहीं, बल्कि वास्तविक अकादमिक गतिविधियों का केंद्र बनना शुरू हो गया है। यहां शुरू हुआ सोलर सिस्टम एंड मैनेजमेंट का पीजी डिप्लोमा इस कैंपस का पहला फिजिकल टीचिंग प्रोग्राम है।

आईआईटी दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग (DESE) की ओर से इस प्रोग्राम को संचालित किया जा रहा है। संस्थान के अनुसार यह केवल कक्षा आधारित पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि इसमें हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग भी शामिल है। इसका मतलब है कि फेलो को सोलर टेक्नोलॉजी के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ उसके व्यावहारिक इस्तेमाल की भी ट्रेनिंग दी जाएगी।

8 देशों के 9 फेलो पहली बैच का हिस्सा

आईआईटी दिल्ली के मुताबिक इस एक वर्षीय पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम की शुरुआत नौ अंतरराष्ट्रीय फेलो के साथ हुई है। ये फेलो आठ अलग-अलग देशों से आए हैं। इन प्रतिभागियों को सोलर एनर्जी, उसके अनुप्रयोग और मैनेजमेंट से जुड़ी विशेषज्ञता प्रदान करने की योजना है। प्रोग्राम में IIT Delhi के विशेषज्ञ शिक्षकों के साथ इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञ भी प्रशिक्षण देंगे। इस तरह सोनीपत कैंपस की पहली अकादमिक शुरुआत का स्वरूप भी अंतरराष्ट्रीय रखा गया है।

सोलर एनर्जी के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना लक्ष्य

इस प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ पीजी डिप्लोमा प्रदान करना नहीं है। आईआईटी दिल्ली के अनुसार, आईएसए द्वारा नामित फेलो को इस तरह प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे अपने-अपने देशों में सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर्स (STAR-C) में ट्रेनर की भूमिका निभा सकें। आईएसए के 120 से अधिक सदस्य देशों में सोलर टेक्नोलॉजी से जुड़ी क्षमता और मानव संसाधन विकसित करने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यानी एक तरह से आईआईटी दिल्ली में मिलने वाली ट्रेनिंग को आगे दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए इन फेलो को तैयार किया जाएगा।

यूरोप में एक महीने की इंटर्नशिप

इस कार्यक्रम की एक खास विशेषता इसकी इंटरनेशनल एक्सपोजर वाली संरचना है। पीजी डिप्लोमा सफलतापूर्वक पूरा करने वाले फेलो को यूरोप में एक महीने की इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। यह इंटर्नशिप अप्लाईड सोलर टेक्नोलॉजीस पर केंद्रित होगी। इसके बाद फेलो अपने-अपने देशों में लौटकर STAR-C से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इससे प्रतिभागियों को भारत में अकादमिक प्रशिक्षण के साथ यूरोप में सोलर टेक्नोलॉजी के व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझने का अवसर मिलेगा।

UNIDO ने किया प्रोग्राम को स्पॉन्सर

आईआईटी दिल्ली का यह अंतरराष्ट्रीय सोलर प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (UNIDO) की ओर से स्पॉन्सर्ड है। इसके अलावा कार्यक्रम आईआईटी दिल्ली और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच इस साल औपचारिक किए गए फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (FFA) का भी हिस्सा है। इस सहयोग का व्यापक उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में शिक्षा, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना है।

आगे क्या बदलेगा?

सोनीपत कैंपस में पहला अकादमिक कार्यक्रम शुरू होने के साथ आईआईटी दिल्ली की कैंपस विस्तार योजना को भी गति मिलने की उम्मीद है। संस्थान ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में यहां और कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईआईटी दिल्ली सोनीपत कैंपस ने अपनी पहली अकादमिक क्लास शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत भारत की सीमाओं से आगे सोलर एनर्जी की ग्लोबल जरूरत से जुड़े प्रोग्राम के साथ हुई है।