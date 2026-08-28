दिल्ली स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) में एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। इस बीच संस्थान ने बुधवार को कहा कि छात्रों की भलाई कैंपस का ऐसा माहौल बनाने के लिए एक बुनियादी शर्त है, जहां छात्रों को लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है और उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। एक बयान में IIT दिल्ली ने छात्रों को सपोर्ट करने के लिए लागू किए गए कई उपायों के बारे में बताया, जिसमें एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटरशिप, मेंटल हेल्थकेयर, शिकायत निवारण और विविधता और इनक्लूजन को बेहतर बनाने के मकसद से की गई पहल शामिल हैं।

IIT दिल्ली ने क्या कदम उठाए?

संस्थान ने कहा कि 2025 में लागू होने वाले उसके नए रोस्टर ने पहले सेमेस्टर में लोड कम कर दिया है और लाइफ-स्किल्स कोर्स शुरू किए हैं। एकेडमिक प्रेशर कम करने के लिए पहले साल की डिपार्टमेंटल क्लास में भी 30 से 60 स्टूडेंट्स की लिमिट लगा दी गई है। संस्थान ने आगे कहा कि वीकेंड एग्जाम कम कर दिए गए हैं और छात्रों को क्रेडिट बांटने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहेगी।

एक और बड़ा बदलाव 2024-25 एकेडमिक सेशन से BTech डिग्री के लिए मिनिमम CGPA की ज़रूरत को हटाना है। छात्र सपोर्ट सिस्टम में AIIMS और VIMHANS के एक्सपर्ट्स समेत काउंसलर और मनोचिकित्सक तक 24/7 एक्सेस शामिल है। इसके अलावा संस्थान ने कहा कि बाहरी मेंटल हेल्थकेयर का पूरा खर्च संस्थान उठाता है।

संस्थान के पास एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल और एकेडमिक यूनिट वेलनेस कमेटियां (AUWCs) भी हैं जो एकेडमिक-यूनिट लेवल पर सपोर्ट देती हैं। इसके UG प्रोग्राम को 2025 से PG बडी और इंटरनेशनल बडी प्रोग्राम के ज़रिए PG और इंटरनेशनल छात्रों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है।

IIT दिल्ली में नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर वैल्यू एजुकेशन इन इंजीनियरिंग (NRCVEE) ने भी 2001 से अपने लॉन्ग-टर्म वेलनेस इनिशिएटिव के हिस्से के तौर पर योग और मेडिटेशन मॉड्यूल को शामिल किया है। इसके अलावा संस्थान ने कहा कि फैकल्टी मेंबर स्टूडेंट-टीचर इंटरेक्शन काउंसिल (STIC) के तहत सेमेस्टर-वाइज़ गेट-टुगेदर, ऑफिस आवर्स, प्रोजेक्ट गाइडेंस, हॉस्टल एक्टिविटीज़ और क्लास कमिटी फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए छात्रों के साथ मिलते रहते करते हैं।

पढ़ाई में दिक्कतों का सामना कर रहे छात्रों को भी मदद

पढ़ाई में दिक्कतों का सामना कर रहे छात्रों के लिए एकेडमिक प्रोग्रेस ग्रुप (APG) 2023 से शाम की ट्यूशन और क्रेडिट-बैकलॉग सपोर्ट दे रहा है। छात्र कई चैनलों के ज़रिए भी शिकायतें कर सकते हैं, जिसमें एक सेंट्रलाइज़्ड ERP पोर्टल जो शिकायतों को ट्रैक करता है, बोर्ड फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, SC/ST और OBC सेल, हॉस्टल वार्डन, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी और कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग चैनल शामिल हैं।

IIT दिल्ली ने कहा कि उसका ऑफिस ऑफ डायवर्सिटी एंड इंक्लूजन (ODI), जो 2022 में बना था, वह पूरे कैंपस में बिना भेदभाव और एक्सेसिबिलिटी इनिशिएटिव पर काम करता है। संस्थान फ्रेशर्स के लिए इनिशिएटिव फॉर जेंडर इक्विटी एंड सेंसिटाइजेशन (IGES), इनिशिएटिव फॉर कास्ट इक्विटी (ICE) और ऑफिस ऑफ़ एक्सेसिबल एजुकेशन (OAE) कैसी पहल के ज़रिए इंडक्शन और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी चलाता है। इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये प्रोग्राम जाति, जेंडर, भाषा, क्षेत्र और एथनिसिटी से जुड़े छिपे हुए और साफ भेदभाव को दूर करते हैं।

IIT दिल्ली ने कहा, “छात्र वेलफेयर और मेंटल वेलबीइंग IIT दिल्ली के लिए सबसे ज़रूरी है। हम अपने सपोर्ट सिस्टम को मज़बूत करता रहेंगे और यह पक्का करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे कि छात्रों को उनकी पढ़ाई के दौरान जरूरी देखभाल और सपोर्ट मिले।”

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दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT दिल्ली) में 31 वर्षीय छात्र ऋषिकेश कुमार की मौत के मामले में पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने यह FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक