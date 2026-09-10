IIT Delhi Chief of Staff Programme 2026: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने कामकाजी प्रोफेशनल्स के लिए एक नया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम लॉन्च किया है। संस्थान के कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम (CEP) के तहत शुरू किया गया यह 7 महीने का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फोर चीफ ऑफ स्टाफ है। इसका उद्देश्य प्रोफेशनल्स को रणनीतिक नेतृत्व, बिजनेस एक्जीक्यूशन और बेहतर निर्णय लेने के लिए जरूरी स्किल्स विकसित करने में मदद करना है।

यह प्रोग्राम खास तौर पर उन ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया गया है जो अपने करियर में नेतृत्व की भूमिकाओं की ओर बढ़ना चाहते हैं। प्रोग्राम में चीफ ऑफ स्टाफ की बदलती भूमिका, सीनियर लीडरशिप को सपोर्ट करने और संगठन की प्राथमिकताओं को लागू करने से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी।

IIT Delhi के Chief of Staff Programme में क्या सिखाया जाएगा?

आईआईटी दिल्ली के इस प्रोग्राम में प्रोफेशनल्स को कई महत्वपूर्ण मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स से परिचित कराया जाएगा।इसमें रणनीतिक सोच, कार्यकारी नेतृत्व समर्थन, हितधारक प्रबंधन, निर्णय लेना, व्यवसाय परिवर्तन और परियोजना निष्पादन जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। प्रोग्राम का फोकस केवल थ्योरी तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें वास्तविक कारोबारी परिस्थितियों को समझने और उनमें रणनीतिक फैसले लेने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।

ऑनलाइन होगी पढ़ाई, कैंपस का भी मिलेगा अनुभव

आईआईटी दिल्ली के अनुसार कार्यक्रम की पढ़ाई लाइव ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से होगी। इसमें एक्सपर्ट्स के सेशन, केस स्टडी, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, असाइनमेंट और एप्लाइड लर्निंग एक्टिविटीज शामिल होंगी। इससे कामकाजी प्रोफेशनल्स अपनी नौकरी जारी रखते हुए प्रोग्राम कर सकेंगे।

प्रतिभागियों को एक वैकल्पिक कैंपस इमर्शन का अवसर भी मिलेगा। इसके जरिए वे IIT दिल्ली के फैकल्टी और दूसरे प्रतिभागियों से सीधे बातचीत कर सकेंगे और संस्थान के अकादमिक माहौल का अनुभव ले सकेंगे।

प्रैक्टिकल असाइनमेंट और कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी करना होगा

इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले प्रोफेशनल्स को पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल असाइनमेंट पूरे करने होंगे। इसके अलावा उन्हें कैपस्टोन प्रोजेक्ट भी करना होगा, जिसमें कोर्स के दौरान सीखे गए कॉन्सेप्ट और फ्रेमवर्क को वास्तविक बिजनेस परिस्थितियों में लागू करना होगा। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों को वास्तविक कार्यस्थल की जटिल परिस्थितियों से निपटने और रणनीतिक जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके से संभालने के लिए तैयार करना है।

किन लोगों के लिए है IIT Delhi का यह प्रोग्राम?

यह प्रोग्राम ग्रेजुएट प्रोफेशनल्स के लिए खुला है। खासतौर पर ऐसे कामकाजी लोगों को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है जो अपने मौजूदा करियर में नेतृत्व क्षमता बढ़ाना चाहते हैं या रणनीतिक भूमिकाओं की तैयारी कर रहे हैं।

प्रोग्राम पूरी तरह लाइव ऑनलाइन सेशन पर आधारित होने के कारण नौकरी छोड़कर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। इससे वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स अपने प्रोफेशनल काम के साथ-साथ नई मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स विकसित कर सकेंगे।

IIT Delhi के फैकल्टी करेंगे कोऑर्डिनेट

कार्यक्रम का कोऑर्डिनेशन IIT दिल्ली के Department of Management Studies के फैकल्टी सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। इसमें संजय धीर, Strategic Management के प्रोफेसर और सोनाली जैन, Finance की एसोसिएट प्रोफेसर शामिल हैं।

संस्थान के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य प्रोफेशनल्स को केवल सैद्धांतिक जानकारी देना नहीं बल्कि उन्हें व्यावहारिक ज्ञान और व्यवस्थित फ्रेमवर्क उपलब्ध कराना है, ताकि वे रणनीतिक और नेतृत्व संबंधी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से संभाल सकें।

Chief of Staff की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है?

आज कंपनियों और बड़े संगठनों में Chief of Staff की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह भूमिका वरिष्ठ नेतृत्व के साथ काम करने, अलग-अलग टीमों के बीच समन्वय बनाने, संगठन की प्राथमिकताओं को लागू करने और महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से जुड़ी होती है। आईआईटी दिल्ली का नया कार्यक्रम इसी तरह की जिम्मेदारियों के लिए जरूरी रणनीतिक सोच, निर्णय क्षमता और बिजनेस एक्जीक्यूशन स्किल्स विकसित करने पर केंद्रित है।