इस वक्त वैश्विक लड़ाई का असर भारत पर भी पड़ना शुरू हो गया है। देश में पिछले कुछ दिनों से एलपीजी का संकट काफी गहरा चुका है। एलपीजी सिलेंडर की मांग में आई बढ़ोतरी की वजह से गैस की किल्लत होने लगी है। सरकार भले ही गैस की आपूर्ति में बाधा आने की बात को स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। एलपीजी का संकट अब आईआईटी बॉम्बे तक पहुंच गया है। दरअसल, LPG सिलेंडर की कमी की वजह से इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) बॉम्बे के हॉस्टल मेस मेन्यू में बदलाव करने पड़े हैं।

मेन्यू में होने वाले बदलाव

संस्थान की ओर से बदला गया मेन्यू शनिवार (14 मार्च 2026) से लागू हो गया है और इसकी जानकारी स्टूडेंट्स को एक ईमेल के जरिए दे दी गई है। मेन्यू में होने वाले बदलाव कुछ इस प्रकार हैं- खाने में सिर्फ एक शाकाहारी डिश परोसी जाएगी और कोई और नॉन-वेज आइटम नहीं मिलेगा। मेन्यू से तली और उबली हुई चीजें हटा दी गई हैं, जबकि डिनर में डेजर्ट की जगह मिल्कशेक या आइसक्रीम मिलेगी। वहीं दूध नॉर्मल या ठंडा दिया जाएगा और लंच और डिनर में फल दिए जाएंगे।