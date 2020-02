IGNOU Term End Exam Result December 2019: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ने बुधवार (19 फरवरी 2020) को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन (Term End Examination, TEE) दिसंबर 2019 के परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने टीईई और ग्रेड कार्ड दिसंबर 2019 की परीक्षा दी थी, वे अब इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह परिणाम दिसंबर 2019 में आयोजित किए गए टर्म एंड परीक्षा के लिए जारी किए गए हैं।

इग्नू टीईई दिसंबर 2019 परिणाम ऐसे चेक करें-

चरण 1. रिजल्ट चेक करने के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।

चरण 2. होमपेज पर, ‘Declaration of Term End Examination Result and Grade Card for December 2019’ के लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3. यहां से आप सीधे इग्नू वेबसाइट के एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे।

चरण 4. नए पेज पर Term End और Grade Card के हिसाब से रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

चरण 5. आपको अपना इग्नू enrolment number (9 अंकों का) दर्ज करना होगा।

चरण 6. आपका IGNOU TEE दिसंबर 2019 परिणाम स्क्रीन पर खुल जाएगा।

चरण 7. इग्नू टीईई दिसंबर 2019 के परिणाम का प्रिंट आउट डाउनलोड करके, इसकी एक कॉपी भविष्य के लिए अपने पास रख लें।

दरअसल, परिणाम के साथ, BCA, MCA, MP, MPB, BDP, BA, BCom, BSc, ASSO कार्यक्रमों सहित कई विषयों के ग्रेड कार्ड या ई-स्कोर कार्ड भी जारी किए गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 3 दिसंबर से 3 जनवरी 2020 तक किया गया था। झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के साथ एग्जाम डेट्स क्लैश होने के कारण परीक्षा की कुछ तारीखों में बदलाव किया गया था।

बता दें कि, IGNOU ने विभिन्न कोर्स में जनवरी 2020 एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। जो उम्मीदवार आज तक भी अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने से चूक रहे थे, वे अब 28 फरवरी तक ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in. या ignouadmission.smarth.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। हालांकि, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 20 जनवरी से 15 फरवरी तक का ही समय था।

