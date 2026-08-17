IGNOU One Year Master’s 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम यानी FYUP (चार-वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम) पूरा करने वाले छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की है। विश्वविद्यालय ने ऐसे स्नातकों के लिए चुनिंदा मास्टर डिग्री प्रोग्राम को एक साल में पूरा करने का विकल्प शुरू किया है। इसके तहत फिलहाल 9 पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम शामिल किए गए हैं।

यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत उच्च शिक्षा में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम और अधिक लचीले शैक्षणिक विकल्पों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सामान्य तौर पर मास्टर डिग्री की अवधि दो वर्ष होती है, लेकिन पात्र FYUP स्नातक अब चयनित पाठ्यक्रमों में एक वर्षीय पीजी विकल्प ले सकेंगे।

इग्नू ने किन 9 कोर्स में दिया मौका?

इग्नू ने FYUP ग्रेजुएट्स के लिए फिलहाल 9 एक वर्षीय मास्टर प्रोग्राम घोषित किए हैं। इनमें कला, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य और भाषा से जुड़े विषय शामिल हैं।

कोर्स प्रोग्राम
1एमए अर्थशास्त्र
2एमए समाजशास्त्र
3एमए इतिहास
4एमए कॉम
5एमए पत्रकारिता और जनसंचार
6एमए अंग्रेजी
7एमए हिंदी
8एमए संस्कृत
9एमए उर्दू

इन पाठ्यक्रमों के जरिए चार साल की स्नातक डिग्री पूरी कर चुके पात्र छात्रों को पारंपरिक दो साल के बजाय चयनित मास्टर प्रोग्राम को एक साल में पूरा करने का अवसर मिलेगा।

किसे मिलेगा लाभ?

यह विकल्प मुख्य रूप से उन छात्रों के लिए है जिन्होंने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUP) पूरा किया है। चार साल की UG डिग्री के बाद एक वर्षीय PG मार्ग छात्रों को अपेक्षाकृत कम समय में मास्टर डिग्री हासिल करने का अवसर देगा। इससे छात्र उच्च शिक्षा, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध या अन्य अकादमिक लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त समय बचा सकेंगे।

NEP 2020 से क्या है कनेक्शन?

IGNOU का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में किए जा रहे बदलावों से जुड़ा है। NEP 2020 में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, क्रेडिट आधारित शिक्षा और छात्रों को अधिक लचीले शैक्षणिक विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। FYUP के बाद एक वर्षीय मास्टर का विकल्प इसी तरह के लचीले उच्च शिक्षा मार्ग को आगे बढ़ाता है।

IGNOU Re-Registration 2026 की डेडलाइन भी बढ़ी

एक वर्षीय मास्टर प्रोग्राम की घोषणा के साथ IGNOU ने जुलाई 2026 सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के आधिकारिक नोटिस के अनुसार अब छात्र 16 अगस्त 2026 तक आवेदन और री-रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। यह विस्तार ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में उपलब्ध अधिसूचित कार्यक्रमों पर लागू है।

इसलिए IGNOU के मौजूदा छात्रों को अगली कक्षा/सेमेस्टर में पढ़ाई जारी रखने के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर री-रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। नए छात्रों को भी अपने चुने हुए प्रोग्राम की पात्रता और उपलब्धता जांचकर आवेदन करना चाहिए।

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छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है नया विकल्प?

चार वर्षीय स्नातक डिग्री करने वाले छात्रों के लिए यह व्यवस्था उच्च शिक्षा की अवधि को कम कर सकती है। यदि छात्र पात्रता पूरी करता है और संबंधित एक वर्षीय मास्टर प्रोग्राम में प्रवेश लेता है, तो उसे पारंपरिक दो वर्षीय PG के मुकाबले एक साल पहले मास्टर डिग्री पूरी करने का अवसर मिल सकता है। यह खास तौर पर उन छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है जो जल्दी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, शोध या अन्य उच्च शिक्षा विकल्पों की ओर बढ़ना चाहते हैं।