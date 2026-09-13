इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए एक साल के मास्टर ऑफ आर्ट्स इन डेवलपमेंट स्टडीज (MADVSOY) कार्यक्रम शुरू किया है। यह पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज (SOEDS) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

40 क्रेडिट वाला यह पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम उन ग्रेजुएट छात्रों के लिए है, जो विकास क्षेत्र (Development Sector) में करियर बनाना चाहते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास इनमें से कोई योग्यता होनी चाहिए- किसी भी विषय में चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट डिग्री (FYUP), कृषि या इससे जुड़े क्षेत्रों में 4 या 5 वर्षीय प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट डिग्री या फिर किसी भी ब्रांच में चार वर्षीय BE या BTech डिग्री।

यह प्रोग्राम दो सेमेस्टर में पूरा किया जाएगा। पहले सेमेस्टर में 20 क्रेडिट हैं। इसमें विकास क्षेत्र से जुड़े कई विषय पढ़ाए जाएंगे। जैसे- विकास का परिचय और विकास के सिद्धांत, विकास की गतिशीलता, विकास के मुद्दे और चुनौतियां जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं।

दूसरे सेमेस्टर में भी 20 क्रेडिट होते हैं और इसमें विकास अध्ययन में अनुसंधान पद्धति एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में शामिल है। छात्र लिंग अध्ययन, विकास योजना और संचार, प्रशिक्षण और विकास, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य और विकास, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), शहरी विकास और परियोजना कार्य जैसे ऐच्छिक विषयों में से चयन कर सकते हैं।

इग्नू के अनुसार, यह कार्यक्रम छात्रों को विकास सिद्धांतों और प्रथाओं के ज्ञान के साथ-साथ इस क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान और क्षेत्र-उन्मुख कौशल प्रदान करने के लिए बनाया गया है। बयान के अनुसार, स्नातक सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, विकास एजेंसियों, सीएसआर पहलों और सामाजिक और आर्थिक विकास पर काम करने वाले अन्य संगठनों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवसर तलाश सकते हैं।

विश्वविद्यालय के अनुसार, पाठ्यक्रम की कुल फीस 8,000 रुपये है। योग्य उम्मीदवार IGNOU के प्रवेश पोर्टल (IGNOU admission portal) ignouadmission.samarth.edu.in के माध्यम से जुलाई 2026 सत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच के लिए पैनल गठित, जानें क्या है मांगें

बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के मौजूदा स्ट्रक्चर का रिव्यू करने और उसके बाद बड़े सुधारों का सुझाव देने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है। एक टॉप अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पैनल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ऑफिसर अमरजीत सिन्हा और संजय कुमार, जाने-माने फिजिसिस्ट और पद्म श्री अवार्डी प्रोफेसर एच सी वर्मा और दो अन्य सदस्य शामिल हैं। पढ़ें पूरी खबर।