इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जून 2026 टर्म-एंड एग्जामिनेशन (TEE) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन छात्रों ने जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अब समर्थ पोर्टल ignou.samarth.edu.in के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। जून 2026 टर्म-एंड परीक्षा 1 जून 2026 से शुरू होगी।

IGNOU June TEE Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें

नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके छात्र अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल ignou.samarth.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Student Login” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना Login ID और Password दर्ज करें।

स्टेप 4. “June 2026 TEE Hall Ticket” लिंक खोलें।

स्टेप 5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में ये डिटेल्स जरूर जांचें

छात्रों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांच लें, जैसे:

छात्र का नाम

एनरोलमेंट नंबर

परीक्षा केंद्र

परीक्षा तिथि

कोर्स विवरण

जून 2026 टर्म-एंड एग्जामिनेशन हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद ऊपर बताई गई डिटेल्स में से किसी में भी किसी प्रकार की गलती या विसंगति दिखाई देती है, तो तुरंत अपने क्षेत्रीय केंद्र से संपर्क करें और गलती में सुधार करवाएं।

नहीं बदला जाएगा परीक्षा केंद्र

विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्र बदलने के लिए किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को उसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देनी होगी, जो उनके हॉल टिकट में उल्लेखित है।

परीक्षा के दिन जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य है क्योंकि बिना हॉल टिकट के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।