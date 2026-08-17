IGNOU July 2026 Admission: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सेशन में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) प्रोग्राम्स में फ्रेश एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे उन छात्रों को राहत मिली है जो पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे।

विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोर्टल पर भी जुलाई 2026 एडमिशन साइकिल की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 दी गई है।

IGNOU July 2026 Admission: 31 अगस्त तक मौका

IGNOU ने जुलाई 2026 सेशन के लिए ओडीएल मोड में संचालित नोटिफाइड प्रोग्राम्स में फ्रेश एडमिशन की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें और पात्रता तथा कोर्स से जुड़ी सभी शर्तों की जांच करने के बाद आवेदन पूरा कर दें।

किन प्रोग्राम्स में ले सकते हैं एडमिशन?

इग्नू विभिन्न विषयों में ओडीएल और ऑनलाइन माध्यम से कई शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करता है। उम्मीदवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम की पात्रता, फीस और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर चेक करने के बाद आवेदन करें। ध्यान रहे कि सभी प्रोग्राम के लिए एक जैसी पात्रता नहीं होती। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित प्रोग्राम की जानकारी जरूर पढ़ें।

IGNOU July 2026 Admission के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले IGNOU के ODL Admission Portal पर जाएं।

स्टेप 2. New Registration के विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना मोबाइल नंबर और ईमेल समेत जरूरी संपर्क विवरण दर्ज करें।

स्टेप 4. रजिस्ट्रेशन पूरा करके पासवर्ड बनाएं।

स्टेप 5. लॉगिन करके पसंदीदा प्रोग्राम का चयन करें।

स्टेप 6. व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें।

स्टेप 7. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 8. आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 9. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

आवेदन फॉर्म और भुगतान की रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

आधिकारिक पोर्टल पर जुलाई 2026 ODL एडमिशन के लिए New Registration की सुविधा उपलब्ध है। पोर्टल पर उम्मीदवारों को आवेदन शुरू करने से पहले APAAR ID तैयार रखने की भी सलाह दी गई है।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

IGNOU में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों को फॉर्म भरने से पहले संबंधित कोर्स की पात्रता, फीस और अन्य शर्तों को ध्यान से देखना चाहिए। गलत जानकारी के साथ आवेदन करने से आगे परेशानी हो सकती है। इसके अलावा उम्मीदवार अपना APAAR ID भी तैयार रखें। IGNOU के एडमिशन पोर्टल पर इसे आवेदन प्रक्रिया से पहले तैयार रखने का निर्देश दिया गया है।

रजिस्ट्रेशन और री-रजिस्ट्रेशन में अंतर समझें

यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है कि, फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन अलग प्रक्रियाएं हैं। फ्रेश एडमिशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो इग्नू के किसी प्रोग्राम में पहली बार प्रवेश लेना चाहते हैं। वहीं पहले से इग्नू में पढ़ रहे विद्यार्थियों को अगले वर्ष/सेमेस्टर के लिए री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।