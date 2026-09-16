IGNOU July Admission 2026: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) में जुलाई 2026 सेशन में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जरूरी खबर है। विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। ऐसे उम्मीदवार जो अब तक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) या ऑनलाइन प्रोग्राम में प्रवेश नहीं ले सके हैं, वे संशोधित समयसीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

इग्नू में जुलाई सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन की प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जा रही है। उम्मीदवारों को आवेदन के लिए संबंधित समर्थ एडमिशन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के अनुसार जुलाई 2026 सेशन में ODL और ऑनलाइन मोड में कई यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट सहित विभिन्न कार्यक्रम उपलब्ध हैं।

किन कोर्सेज में ले सकते हैं एडमिशन?

IGNOU देशभर के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग स्तर के कार्यक्रम संचालित करता है, जिसमें अंडरग्रेजुएट यानी यूजी प्रोग्राम, पोस्टग्रेजुएट यानी पीजी प्रोग्राम, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स और अन्य निर्धारित अकादमिक कार्यक्रमप्रमुख रूप से शामिल हैं।

हालांकि, हर कोर्स की पात्रता, फीस और उपलब्धता अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को संबंधित प्रोग्राम की जानकारी और जुलाई 2026 के कॉमन प्रॉस्पेक्टस को जरूर देखना चाहिए।

IGNOU Admission 2026: ODL और Online में क्या अंतर?

इग्नू जुलाई सेशन में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन दोनों मोड में प्रोग्राम संचालित करता है। दोनों के लिए अलग-अलग आवेदन पोर्टल हो सकते हैं। ओडीएल प्रोग्राम के लिए इग्नू का समर्थ एडमिशन पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए विश्वविद्यालय ने अलग पोर्टल उपलब्ध कराया है। इसलिए उम्मीदवार को फॉर्म भरने से पहले यह जांच लेना चाहिए कि वह जिस कोर्स में प्रवेश लेना चाहता है, वह किस मोड में उपलब्ध है।

IGNOU July Admission 2026: आवेदन कैसे करें?

जुलाई 2026 सेशन में फ्रेश एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अप्लाई करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस नीचे दी गई है।

स्टेप 1. IGNOU के एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. नए उम्मीदवार हैं तो रजिस्ट्रेशन करें।

स्टेप 3. लॉगिन करके संबंधित प्रोग्राम चुनें।

स्टेप 4. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 7. फॉर्म को ध्यान से जांचकर सबमिट करें।

स्टेप 8. सबमिट किए गए आवेदन की कॉपी/रसीद सुरक्षित रखें।

किन दस्तावेजों की पड़ सकती है जरूरत?

आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को संबंधित प्रोग्राम के अनुसार जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आम तौर पर इनमें शैक्षणिक प्रमाणपत्र, पहचान से संबंधित दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर आदि की जरूरत पड़ेगी। हालांकि, दस्तावेजों की सटीक सूची कोर्स और आवेदन श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए उम्मीदवार को फॉर्म भरते समय पोर्टल पर दिए निर्देशों का पालन करना चाहिए।

IGNOU Admission 2026: रजिस्ट्रेशन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुने गए प्रोग्राम के लिए उसकी शैक्षणिक योग्यता पूरी है। इसके अलावा कोर्स की फीस, अवधि, अध्ययन मोड और संबंधित क्षेत्रीय केंद्र की जानकारी भी जांच लें।

Fresh Admission और Re-registration

छात्रों को फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। नए छात्र जो पहली बार किसी कार्यक्रम में प्रवेश ले रहे हैं, उन्हें फ्रेश एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। वहीं पहले से इग्नू में पढ़ रहे छात्रों के लिए अगले सेमेस्टर/वर्ष में आगे बढ़ने की प्रक्रिया अलग होती है।

इग्नू की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जुलाई 2026 सेशन की री-रजिस्ट्रेशन की समयसीमा 15 सितंबर 2026 तक लेट फीस के साथ बढ़ाई गई थी। यह फ्रेश एडमिशन से अलग प्रक्रिया है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

जुलाई 2026 सेशन में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के पास अब 30 सितंबर तक आवेदन का समय है। हालांकि, अंतिम दिन तक फॉर्म टालने से वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक या भुगतान से जुड़ी तकनीकी समस्या हो सकती है। इसलिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द पूरी करना बेहतर रहेगा। साथ ही, केवल तारीख बढ़ने के आधार पर किसी भी कोर्स के लिए आवेदन न करें। पहले योग्यता, फीस, कोर्स अवधि और ODL/Online मोड से संबंधित जानकारी जरूर जांच लें।

IGNOU July Admission 2026 Registration Direct Link