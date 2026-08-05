IGNOU July 2026 Admission: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सेशन के लिए एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह राहत की खबर है। इग्नू ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए समय बढ़ाया है।

छात्रों को मिली राहत

इग्नू ने जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए फ्रेश एडमिशन और री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे उन छात्रों को मौका मिला है जो किसी कारणवश समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे। यह विस्तार ODL और ऑनलाइन मोड में संचालित सभी नोटिफाइड प्रोग्राम्स पर लागू है।

IGNOU July 2026 Admission की महत्वपूर्ण तारीखें

प्रक्रिया अंतिम तारीख जुलाई 2026 फ्रेश एडमिशन 31 जुलाई 2026 जुलाई 2026 री-रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2026 आवेदन मोड ऑनलाइन

IGNOU में कौन-कौन से कोर्स के लिए कर सकते हैं आवेदन?

इग्नू जुलाई 2026 सेशन में कई तरह के प्रोग्राम ऑफर कर रहा है। इनमें अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्स, पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्स, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्स और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शामिल हैं। इग्नू की खासियत यह है कि छात्र नौकरी या अन्य जिम्मेदारियों के साथ भी डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

IGNOU July 2026 Admission के लिए कैसे करें आवेदन?

छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

स्टेप 1. इग्नू के एडमिशन पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2. नए छात्र रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 3. अपनी पसंद का कोर्स चुनें।

स्टेप 4. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. आवेदन शुल्क जमा करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट करने के बाद कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड कर लें।

IGNOU Re-registration क्या होता है?

री-रजिस्ट्रेशन उन छात्रों के लिए जरूरी होता है जो पहले से इग्नू के किसी कोर्स में नामांकित हैं और अगले सेमेस्टर या वर्ष की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। यह प्रक्रिया UG, PG, डिप्लोमा और अन्य ODL/ऑनलाइन कार्यक्रमों के छात्रों के लिए लागू होती है।

IGNOU Admission 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय छात्रों को इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

शैक्षणिक प्रमाण पत्र

पहचान पत्र (आधार कार्ड आदि)

मोबाइल नंबर

ईमेल आईडी

IGNOU Admission Fee कितनी है?

इग्नू में फीस चुने गए कोर्स के अनुसार अलग-अलग होती है। यूजी, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम की फीस अलग होती है। छात्रों को आवेदन करते समय अपने चुने गए प्रोग्राम की फीस ऑनलाइन पोर्टल पर देखनी होगी।

IGNOU Admission 2026: छात्रों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह बढ़ाई गई अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय से आवेदन करे और आवेदन से पहले कोर्स की पात्रता जरूर जांच लें। फीस भुगतान के बाद रसीद सुरक्षित रखें और फॉर्म में गलत जानकारी भरने से बचें। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट जरूर रखें।