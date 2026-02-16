इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तारीख फरवरी मध्य तक थी, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है।

इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिलेगी जो समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे या जिनका फॉर्म अधूरा रह गया था। विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक या पेमेंट फेल जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

किन कोर्स में मिल रहा है एडमिशन?

जनवरी 2026 सत्र में IGNOU निम्नलिखित कोर्सेज में प्रवेश दे रहा है:

स्नातक (UG): BA, BCom, BSc, BBA

स्नातकोत्तर (PG): MA, MCom, MSc, MBA

डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स

प्रोफेशनल और स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स

विश्वविद्यालय साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करता है।

ODL और Online मोड में क्या अंतर है?

ODL (Open and Distance Learning): स्टडी सेंटर आधारित प्रणाली, जहां छात्रों को प्रिंटेड स्टडी मैटेरियल और काउंसलिंग सत्र मिलते हैं।

Online Programme: पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित, जिसमें क्लास, असाइनमेंट और परीक्षा की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है।

ऑनलाइन प्रोग्राम में आवेदन करने वाले छात्रों के पास स्थिर इंटरनेट कनेक्शन और वैध ईमेल आईडी होना अनिवार्य है।

IGNOU Admission 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

स्टेप 1. आधिकारिक ODL पोर्टल ignouadmission.samarth.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2. “New Registration” पर क्लिक कर अकाउंट बनाएं।

स्टेप 3. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 4. फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से शुल्क जमा करें।

स्टेप 6. फॉर्म सबमिट कर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें।

स्टेप 7. आवेदन फॉर्म और पेमेंट रसीद की कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

10वीं और 12वीं की मार्कशीट

स्नातक डिग्री (PG कोर्स के लिए)

पासपोर्ट साइज फोटो

हस्ताक्षर

पहचान पत्र (आधार/अन्य वैध ID)

अधूरा या गलत जानकारी वाला आवेदन रद्द किया जा सकता है।

फीस स्ट्रक्चर और पात्रता

प्रत्येक कोर्स की फीस और पात्रता अलग-अलग है। उदाहरण के लिए:

BA/BCom: 10+2 पास होना आवश्यक

MA/MCom: संबंधित विषय में स्नातक डिग्री

MBA: स्नातक डिग्री के साथ विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोर्स डिटेल्स और फीस की पुष्टि कर लें।

IGNOU Admission 2026 January Session 2026 FAQs

Q1. IGNOU जनवरी 2026 एडमिशन की नई अंतिम तिथि क्या है?

A. 28 फरवरी 2026।

Q2. क्या IGNOU में बिना एंट्रेंस के एडमिशन मिल सकता है?

A. अधिकांश कोर्स में मेरिट के आधार पर प्रवेश होता है, लेकिन कुछ प्रोफेशनल कोर्स में अलग प्रक्रिया हो सकती है।

Q3. क्या ऑनलाइन और ODL डिग्री मान्य है?

A. हां, IGNOU की डिग्री UGC-DEB से मान्यता प्राप्त है और सरकारी व निजी नौकरियों में मान्य है।

Q4. आवेदन शुल्क कैसे जमा करें?

A. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से।

Q5. क्या अंतिम तिथि के बाद आवेदन का मौका मिलेगा?

A. आमतौर पर नहीं। इसलिए छात्रों को 28 फरवरी से पहले आवेदन करना चाहिए।

Jansatta Education Expert Advice

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, आवेदन अंतिम तारीख से पहले पूरा करें और सभी दस्तावेज स्पष्ट और सही फॉर्मेट में अपलोड करें। साथ ही रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर एक्टिव रखें। IGNOU Admission 2026 जनवरी सत्र उन छात्रों के लिए बड़ा अवसर है जो नियमित कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर सकते या नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। समय रहते आवेदन करें और अपने करियर को नई दिशा दें।