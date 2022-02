ICSI CS Result 2021: आईसीएसआई ने जारी किया प्रोफेशनल परीक्षा का रिजल्ट, श्रुति नागर ने किया टॉप

ICSI CS Result 2021: ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर विजिट करके रिजल्ट्स को चेक किया जा सकता है।

ICSI CS Result 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने प्रोफेशनल परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर विजिट करके नतीजों को चेक किया जा सकता है। रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडीडेट्स को अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करना होगा।

प्रोफेशनल परीक्षा में श्रुति नागर ने टॉप किया है। दूसरे स्थान पर हरि हरन और तीसरे स्थान पर ज्योति अशोक कुमार साह रहे हैं।

इसके अलावा सीएस एग्जीक्यूविट परीक्षा का रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसे भी ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए दोपहर 2 बजे के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

अगली सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल परीक्षा की तारीखें पहले ही घोषित हो चुकी हैं। आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव परीक्षा 1 जून से 10 जून तक आयोजित होगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 26 फरवरी से शुरू होगा।

बता दें कि प्रोफेशनल प्रोग्राम (ओल्ड और न्यू कोर्स) परीक्षा के लिए रिजल्ट-कम-मार्कशीट को उनके रजिस्टर्ड पते पर भी भेज दिया जाएगा। अगर कैंडीडेट को फिजिकल कॉपी ना मिले तो वह संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए exam@icsi.edu पर जाएं।

ICSI CS December Result 2021: इस तरह करें चेक

स्टेप 1- ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।

स्टेप 2- वेबसाइट पर Click here to view Result and Download E-Mark Sheet के लिंक पर जाएं।

स्टेप 3- अपना कोर्स सिलेक्ट करें और रोल नंबर,रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करें।

स्टेप 4- रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका प्रिंट निकाल लें।