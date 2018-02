CS Foundation Result Dec 2017: ICSI ने घोषित किए CS फाउंडेशन दिसंबर परीक्षा के परिणाम, यहां देखें मेरिट और टॉपर्स लिस्ट

ICSI CS Foundation Result Dec 2017: इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी (ICSI) ने आज कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन प्रोग्राम दिसंबर 2017 परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। सभी उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। साथ ही टॉप 3 रैंक होल्डर्स और ऑल इंडिया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इसे भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। रैंक लिस्ट के मुताबिक, परीक्षा में पहला स्थान गरिमा वैश्य और कासिम सैफ ने प्राप्त किया। वहीं दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों में उर्वशी गुप्ता, खुशी खुराना और मुस्कान जैन हैं। इसके अलावा तीसरा स्थान मानसी करंदीकर ने प्राप्त किया है।

रिजल्ट आप ऑनलाइन वेबसाइट icsi.edu या icsi.examresults.net पर चेक कर सकते हैं। परीक्षा के नतीजे बुधवार सुबह लगभग 11 बजे जारी किए गए। बता दें यह परीक्षा दिसंबर 2017 में कम्प्यूटर बेस्ड मेथड से आयोजित हुई थी। इसके अलावा इंस्टिट्यूट सब्जेक्ट वाइज मार्क्स और स्टेटमेंट भी जारी करेगा। बता दें ICSI रिजल्ट या मार्क्स स्टेटमेंट की कोई हार्डकॉपी नहीं जारी करेगा। उम्मीदवारों को यह ऑनलाइन ही देखना होगा।

सबसे पहले विजिट करें वेबसाइट icsi.edu या icsi.examresults.net पर। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको ‘Click here to view Result and Download E-Mark Sheet’ रिजल्ट का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। अब आपको अपना रोल नंबर भरना होगा। रोल नंबर भरकर सब्मिट बटन पर क्लिक करें। आपका रिजल्ट खुल जाएगा। डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें।बता दें इस परीक्षा को क्वॉलिफाई करने के लिए उम्मीदवार को हर एक विषय में न्यूनतम 40 फीसदी और एग्रीगेट में 50 फीसदी अंक हासिल करना अनिवार्य है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App