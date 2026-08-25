ICSI CS Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने CS Executive और CS Professional जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जून सत्र की परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना परिणाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। संस्थान ने रिजल्ट के साथ ई-मार्कशीट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी उपलब्ध कराई है।

उम्मीदवार अपना रिजल्ट ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu के Examination Results सेक्शन से देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए अभ्यर्थियों को जरूरी लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा।

ICSI CS Result 2026: दोनों प्रोग्राम का परिणाम जारी

ICSI ने प्रोफेशनल प्रोग्राम (सिलेबस 2022) और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (सिलेबस 2022) के जून 2026 सत्र के परिणाम जारी किए हैं। रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों के लिए ई-मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा संस्थान ने दोनों प्रोग्राम की ऑल इंडिया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और टॉप रैंक होल्डर्स की जानकारी भी जारी की है।

ICSI CS Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Examination या Exam Results सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. जून 2026 CS Executive/Professional Result के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. मांगी गई लॉगिन डिटेल दर्ज करें।

स्टेप 5. सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6. रिजल्ट और ई-मार्कशीट डाउनलोड कर लें।

स्टेप 7. भविष्य की जरूरत के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

मार्कशीट में क्या मिलेगा?

उम्मीदवारों को ऑनलाइन रिजल्ट के साथ ई-मार्कशीट डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। ICSI की ओर से प्रोफेशनल प्रोग्राम की रिजल्ट कम मार्क्स स्टेटमेंट की हार्ड कॉपी भी पंजीकृत पते पर भेजी जाएगी। यदि परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर फिजिकल कॉपी प्राप्त नहीं होती है, तो उम्मीदवार संस्थान से संपर्क कर सकते हैं।

मेरिट लिस्ट भी जारी

आईसीएसआई ने रिजल्ट के साथ ऑल इंडिया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों की जानकारी भी जारी की है। इससे उम्मीदवार यह देख सकेंगे कि परीक्षा में देशभर में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी कौन हैं।

रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवार अपनी मार्कशीट में नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस जैसी जानकारियां ध्यान से जांच लें। किसी तरह की गड़बड़ी होने पर आईसीएसआई की ओर से उपलब्ध आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार संपर्क किया जा सकता है।

साथ ही, जिन उम्मीदवारों ने अगली परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, वे ICSI के परीक्षा कैलेंडर और एनरोलमेंट से जुड़े नोटिस पर नजर रखें। आईसीएसआई ने दिसंबर 2026 की एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षाओं का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। दिसंबर सत्र की परीक्षाएं 21 से 28 दिसंबर 2026 के बीच आयोजित होनी हैं।