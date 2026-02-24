ICSI CS December 2025 Result LIVE Updates: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान(ICSI) कल यानी 25 फरवरी 2026 को सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम (सिलेबस 2022) दिसंबर 2025 सत्र का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर घोषित किया जाएगा। संस्थान संस्थान द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम के परिणाम अलग-अलग समय पर घोषित होंगे।

ICSI CS December 2025 Result Date and Time

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सूचना के अनुसार, प्रोफेशनल प्रोग्राम (सिलेबस 2022) का परिणाम सुबह 11:00 बजे और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (सिलेबस 2022) दोपहर 2:00 बजे जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहां दिए गए लिंक और प्रक्रिया के जरिए स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकेंगे।

ऐसे डाउनलोड करें ICSI CS December 2025 स्कोरकार्ड

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।

स्टेप 2. एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल प्रोग्राम का चयन करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।

स्टेप 4. अब स्क्रीन पर आपका सीएस दिसंबर 2025 स्कोरकार्ड पीडीएफ प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 5. स्कोरकार्ड में अपने रिजल्ट की जांच करें।

स्टेप 6. स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर रखें।

कब शुरू होगा जून सत्र 2026

संस्थान द्वारा अगले जून 2026 सत्र के लिए परीक्षा तिथिया जारी कर दी गई हैं, जिसमें सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल जून 2026 परीक्षा का आयोजन 1 जून से 7 जून 2026 की अवधि में किया जाएगा। इस सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू हो जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और लॉगिन डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि रिजल्ट जारी होते ही बिना किसी देरी के स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सके।

