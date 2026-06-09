आईसीएसआई (द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया) ने सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2026 सत्र की परीक्षाओं का विस्तृत टाइमटेबल जारी कर दिया है। आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विषयवार परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं।

जारी कार्यक्रम के अनुसार, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल दोनों परीक्षाएं 21 दिसंबर 2026 से 28 दिसंबर 2026 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होंगी।

CS Executive परीक्षा कार्यक्रम

सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा 21 दिसंबर 2026 को न्यायशास्त्र, व्याख्या और सामान्य कानून पेपर के साथ शुरू होगी। इसके बाद विभिन्न विषयों की परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी। प्रमुख विषयों में कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज कानून, कंपनी कानून और अभ्यास, आर्थिक, वाणिज्यिक और बौद्धिक संपदा कानून, व्यवसाय की स्थापना, औद्योगिक और श्रम कानून, कर कानून और अभ्यास तथा कॉर्पोरेट लेखा और वित्तीय प्रबंधन शामिल हैं।

CS Professional परीक्षा कार्यक्रम

सीएस प्रोफेशनल परीक्षा भी 21 दिसंबर 2026 से शुरू होगी। पहला पेपर एनवायर्नमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस (ईएसजी) – प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस होगा। इसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंस, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इन्सॉल्वेंसी तथा कंप्लायंस मैनेजमेंट, ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

Open Book Elective Papers की तिथियां

आईसीएसआई ने सीएस प्रोफेशनल परीक्षाओं के लिए दो ओपन-बुक इलेक्टिव पेपर भी निर्धारित किए हैं। इलेक्टिव-2 की परीक्षा 27 दिसंबर 2026 को आयोजित होगी, जबकि इलेक्टिव-1 की परीक्षा 28 दिसंबर 2026 को होगी। उम्मीदवार संस्थान द्वारा अधिसूचित विषयों में से अपने विकल्प का चयन कर सकेंगे।

ICSI CS December 2026 Exam Schedule ऐसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके परीक्षा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. ICSI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. Examination सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. CS Executive या CS Professional लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. टाइमटेबल PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 5. विषयवार परीक्षा तिथियां जांचें।

स्टेप 6. भविष्य के उपयोग के लिए PDF सुरक्षित रख लें।

तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सलाह

टाइमटेबल जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने विषयों और परीक्षा तिथियों के अनुसार अध्ययन योजना तैयार करनी चाहिए। जिन छात्रों के एक से अधिक ग्रुप हैं, उन्हें परीक्षा अंतराल का लाभ उठाकर रिवीजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ICSI द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम उम्मीदवारों को बेहतर तैयारी और समय प्रबंधन में सहायता करेगा।

ICSI CS December 2026 Exam Schedule PDF