CISCE 10th Result 2026 LIVE Updates: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) आज आईसीएससीई कक्षा 10 रिजल्ट 2026 जारी करेगा। रिजल्ट सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे। छात्र आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकेंगे। इसके अलावा DigiLocker पर भी परिणाम उपलब्ध रहेंगे। यहां मिलेगी आईसीएससीई 10वीं, आईएससी 12वीं रिजल्ट चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और आईसीएससीई रिजल्ट 2026 डायरेक्ट लिंक।

CISCE ICSE ISC Result 2026 LIVE Updates Link

इस वर्ष आईसीएसई कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। ISCE ने पश्चिम एशिया की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सभी परीक्षा केंद्रों पर ICSE और ISC 2026 की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं।

पिछले वर्ष 2025 में CISCE ने 30 अप्रैल को कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित किया था। उस समय ICSE का कुल पास प्रतिशत 99.09% था। इसी ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी अप्रैल के अंत में रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं।

जो छात्र अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रीचेक (Recheck) के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही CISCE की ओर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा भी दी जाएगी। परिषद ने 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी है। अब छात्र अधिकतम दो विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं।

ICSE 10th Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं।

स्टेप 2: होम पेज पर ICSE Class 10 के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपनी यूनिक ID, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें।

स्टेप 4: ‘Show Result’ पर क्लिक करें।

स्टेप 5: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

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