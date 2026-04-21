काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE और ISC रिजल्ट 2026 को लेकर एक अपडेट जारी किया है। दरअसल, सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा था कि यह रिजल्ट 22 अप्रैल को जारी किया जाएगा, लेकिन काउंसिल की ओर से यह जानकारी दी गई है कि रिजल्ट 22 अप्रैल को जारी नहीं होगा और सोशल मीडिया पर वायरल दावा पूरी तरह से फर्जी है। अधिकारियों ने यह संकेत दिया है कि ICSE और ISC रिजल्ट 2026 अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जारी होने की संभावना है। हालांकि फिर भी अधिकारियों ने केवल वेरिफाइड अपडेट पर ही भरोसा करने का आग्रह किया है।

इवैल्यूएशन प्रोसेस फाइनल स्टेज में

बता दें कि CISCE इवैल्यूएशन प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है और रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। काउंसिल ने 2026 एग्जाम के लिए ICSE और ISC डेटशीट जारी करते समय कहा था कि रिजल्ट अप्रैल-मई में घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट – cisce.org और results.cisce.org पर परिणाम चेक कर पाएंगे।

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4 लाख से अधिक स्टूडेंट को है रिजल्ट का इंतजार

बता दें कि इस साल क्लास 10 के लिए ICSE एग्जाम 17 फरवरी को शुरू हुए थे और 30 मार्च, 2026 को खत्म हुए थे। वहीं क्लास 12 के लिए ISC एग्जाम 12 फरवरी को शुरू हुए थे और 6 अप्रैल, 2026 को खत्म हुए थे। इस साल ICSE (क्लास 10) एग्जाम में लगभग 2.6 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे, जबकि ISC (क्लास XII) एग्जाम में लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे।

पिछले 5 साल में कब-कब जारी हुआ यह रिजल्ट

ICSE क्लास 10 और ISC क्लास 12वीं का रिजल्ट साल 2025 में 30 अप्रैल को जारी हुआ था। लास्ट ईयर ICSE (क्लास 10) में 99.09 प्रतिशत बच्चे पास हुए थे। वहीं ISC (क्लास 12) में 99.02 प्रतिशत बच्चे पास हुए थे।

2024 में CISCE ने 6 मई को सुबह 11 बजे ISC और ICSE रिजल्ट जारी किया था। 2024 में ICSE स्टूडेंट्स का कुल पास परसेंटेज 99.47% था, जबकि ISC का 98.19% था।

वहीं 2023 में CISCE ने 15 मई को रिजल्ट घोषित किए।

2022 में, CISCE ने ICSE क्लास 10 के रिजल्ट 17 जुलाई को और ISC क्लास 12 के रिजल्ट 7 सितंबर को घोषित किए।

2021 में ISC और ICSE के रिजल्ट 26 जुलाई को घोषित किए गए।