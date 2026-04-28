CISCE 10th 12th Result 2026 LIVE Updates: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) जल्द ही आईसीएसई कक्षा 10 रिजल्ट 2026 और आईएससी कक्षा 12 रिजल्ट 2026 को घोषित करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दोनों कक्षाओं के रिजल्ट अप्रैल में जारी किए जाएंगे। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर जाकर देख सकेंगे।

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र वेबसाइट पर आईसीएसई रिजल्ट 2026 या आईएससी रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद यूनिक पेज, स्टाकर्स नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज कर स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकेगा।

कब हुई थी परीक्षाएं

इस वर्ष ICSE कक्षा 10 की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं, जबकि ISC कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होकर 6 अप्रैल 2026 को समाप्त हुईं। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सभी परीक्षा केंद्रों पर पश्चिम एशिया की मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए CISCE ने परीक्षाएं रद्द कर दी थीं।

पिछले वर्ष कब जारी हुआ रिजल्ट

पिछले वर्ष 2025 में ICSE परीक्षाएं 18 फरवरी से 27 मार्च तक और ISC परीक्षाएं 13 फरवरी से 5 अप्रैल तक चली थीं। CISCE ने 30 अप्रैल 2025 को दोनों कक्षाओं के परिणाम घोषित किए थे। इसी ट्रेंड को देखते हुए इस बार भी अप्रैल के अंत तक रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है।

स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा

जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे रीचेक (Recheck) के लिए आवेदन कर सकेंगे। साथ ही सुधार परीक्षा (Improvement Exam) में भी शामिल हो सकते हैं। CISCE ने 2024 से कंपार्टमेंट परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी थी। इसकी जगह री-इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट एग्जाम की सुविधा दी गई है। छात्र अधिकतम दो विषयों में सुधार परीक्षा दे सकते हैं।

ICSE/ISC Result 2026 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. ऑफिशियल वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं।

स्टेप 2. होम पेज पर मौजूद ICSE Class 10 या ISC 12th का विकल्प चुनें।

स्टेप 3. यूनिक ID, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड डालें।

स्टेप 4. शो रिजल्ट के टैब पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब आपका रिजल्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालकर रखें।

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