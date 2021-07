ICSE 10th, ISC 12th Result 2021: आईसीएसई 10वीं और आईएससी 12वीं का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

CISCE ICSE 10th, ISC 12th Result 2021: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) आज आईसीएसई (10वीं) और आईएससी (12वीं) कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिए हैं। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जारी किए गए हैं। इस साल कोरोना के चलते आईसीएसई (10वीं) और आईएससी (12वीं) दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दीं गई थीं।

दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों का परिणाम जारी करने के लिए मूल्यांकन फॉर्मूला जारी किया गया था। केंद्रीय बोर्ड ने कहा है कि स्टूडेंट्स को अगर मार्क्स के कैलकुलेशन में कोई गलती नजर आती है तो वह उसमें करेक्शन के लिए अपने स्कूल से लिखित में अनुरोध कर सकते हैं। स्कूल प्रमुख इस अनुरोध को आवश्यक दस्तावेजों के साथ समीक्षा के लिए बोर्ड को भेजेंगे।

How to Check ICSE, ISC Board Result

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं।

यहां होमपेज पर आपसे कोर्स ऑप्शन (ICSE और ISC ) पूछा जाएगा।

उसके बाद यूआईडी, इंडेक्स नंबर सबमिट करना होगा।

सबमिट करते ही रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा।

आप ऑनलाइन रिजल्ट देख भी पाएंगे और उसे डाउनलोड भी कर पाएंगे।

How to Check Result via SMS

ICSE कक्षा 10वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए टाइप करें ” ICSE_Unique Id” और फिर उसे 09248082883 नंबर पर भेज दें।

कुछ देर में रिजल्ट आपको मैसेज के जरिए भेज दिया जाएगा।

ISC कक्षा 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए टाइप करें , ” ISC_Unique Id ” और फिर उसे 09248082883 पर भेज दें।

कुछ ही देर में रिजल्ट आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से ही भेज दिया जाएगा।

SMS से रिजल्ट चेक करने का चार्ज देना होगा।