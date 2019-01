ICSE, ISC 10th, 12th admit card 2019: स्टूडेंट्स ऐसे हासिल कर सकते हैं अपने एडमिट कार्ड, 4 फरवरी से परीक्षाएं

Indian School Certificate Examination (CISCE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के ICSE Exam Admit Cards जारी कर दिए हैं। स्टूडेंट्स को उनके एडमिट कार्ड्स स्कूल्स से मिलेंगे। बोर्ड ने एडमिट कार्ड स्कूल्स को पोस्ट के जरिए पहुंचाए हैं। इसके साथ ही स्कूल्स को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिंक्स भी उपलब्ध कराए गए हैं। CISCE चीफ ने इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बातचीत में कहा था, “ICSE, ISC examinations के एडमिट कार्ड स्कूल्स को भिजवा दिए गए हैं। इसके अलावा बोर्ड ने स्कूल्स को यूजर आईडी भी मुहैया कराई है जिससे वे स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।”

ICSE Class 10 examination February 22 फरवरी 2019 से शुरू होंगी। वहीं ISC Class 12 examinations 4 फरवरी, 2019 से शुरू होंगी। बता दें 2019 से जो स्टूडेंट्स CISCE परीक्षा पास नहीं कर सकेंगे उन्हें दूसरा मौका दिया जाएगा। बोर्ड चौथे सबजेक्ट में फेल हुए ISC स्टूडेंट्स के लिए और पांचवें सबजेक्ट में फेल हुए ICSE स्टूडेंट्स के लिए कम्पार्टमेंट एग्जाम्स कराएगा। कम्पार्टमेंट परीक्षा के नतीजे भी उसी साल में जल्द जारी कर दिए जाएंगे जिसमें परीक्षा हुई थी। पिछले साल 73,633 स्टूडेंट्स ने ISC परीक्षा दी थी।

ICSE date sheet 2019

-फरवरी 22- English Language – ENGLISH Paper 1

-फरवरी 23- Art Paper 1 (Still Life)

-फरवरी 25 – Literature in English – ENGLISH Paper 2

-फरवरी 26- Hindi

-फरवरी 27- Environmental Science (Group II Elective)

-मार्च 1- History & Civics – H.C.G. Paper 1

-मार्च 2- Art Paper 2 (Nature Drawing/ Painting)

-मार्च 5- Physics – SCIENCE Paper 1

-मार्च 8 – Mathematics

-मार्च 9 – Art Paper 3 (Original Composition)

-मार्च 11 – Geography – H.C.G. Paper 2

-मार्च 13- Second Languages: Ao-Naga, Assamese, Bengali, Dzongkha, Garo, Gujarati, Kannada, Khasi, Lepcha, Malayalam, Manipuri, Marathi, Mizo, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Tangkhul, Telugu, Urdu Modern Foreign Languages: Arabic, Chinese, French, German, Modern Armenian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, Tibetan

-मार्च 14- French / Sanskrit (Group II Elective)

-मार्च 15- Economics (Group II Elective)

-मार्च 16- Art Paper 4 (Applied Art)

-मार्च 18- (Group III-Elective) Carnatic Music, Commercial Applications, Computer Applications, Cookery, Drama, Economic Applications, Environmental Applications, Fashion Designing, French, German, Hindustani Music, Home Science, Indian Dance, Physical Education, Western Music, Yoga Technical Drawing Applications

-मार्च 19- Commercial Studies (Group II Elective)

-मार्च 22- Chemistry – SCIENCE Paper 2

-मार्च 25- Biology – SCIENCE Paper 3

ISC date sheet 2019

-फरवरी 4- Art Paper 3 (Drawing or Painting of a Living Person)

-फरवरी 5- Physics – Paper 2 (Practical)

-फरवरी 6- Indian Music – Hindustani Paper 2 (Practical) Indian Music – Carnatic Paper 2 (Practical) Western Music – Paper 2 (Practical) Home Science – Paper 2 (Practical) – Planning Session

-फरवरी 7- Chemistry – Paper 2 (Practical)

-फरवरी 8- Biotechnology – Paper 2 (Practical)

-फरवरी 11- Biology – Paper 2 (Practical)

-फरवरी 12- Home Science – Paper 2 (Practical) – Examination Session

-फरवरी 13- Computer Science – Paper 2 (Practical)

-फरवरी 14- Fashion Designing – Paper 2 (Practical)

-फरवरी 15- Economics

-फरवरी 16- Art Paper 2 (Drawing & Painting from Nature)

-फरवरी 18- Computer Science – Paper 1 (Theory)

-फरवरी 20- Accounts

-फरवरी 21- English – Paper 1 (English Language)

-फरवरी 22- Physical Education – Paper 1 (Theory)

-फरवरी 23- Art Paper 1 (Drawing or Painting from Still Life)

-फरवरी 25- English – Paper 2 (Literature in English)

-फरवरी 26- Indian Music – Hindustani – Paper 1 (Theory) Indian Music – Carnatic – Paper 1 (Theory) Western Music – Paper 1 (Theory) Fashion Designing – Paper 1 (Theory)

-फरवरी 27- Indian Languages / Modern Foreign Languages/ Classical Languages

-फरवरी 28- Art Paper 4 (Original Imaginative Composition in Colour)

-मार्च 1- Chemistry – Paper 1 (Theory)

-मार्च 2- Art Paper 5 (Crafts ‘A’)

-मार्च 5- Mathematics

-मार्च 6- Elective English

-मार्च 7- Business Studies

-मार्च 8- Psychology

-मार्च 11- Physics – Paper 1 (Theory)

-मार्च 12- Environmental Science – Paper 1(Theory)

-मार्च 13- Sociology

-मार्च 14- Biology – Paper 1 (Theory)

-मार्च 15- History

-मार्च 18- Commerce Electricity and Electronics

-मार्च 19- Political Science Biotechnology – Paper 1 (Theory)

-मार्च 22- Geography – Paper 1 (Theory)

-मार्च 25- Home Science – Paper 1 (Theory) Geometrical & Mechanical Drawing Geometrical & Building Drawing.

