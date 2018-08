ICMAI जून 2018 CMA Final, Intermediate और Foundation रिजल्ट्स ऐसे चेक करें

Institute of Cost Accountants of India (ICMAI) ने जून 2018 के CMA रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी अपने रिजल्ट्स ऑनलाइन ICMAI की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ICMAI ने फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट्स जारी किए हैं। ICMAI ने कहा, “जून 2018 के नतीजे www.examicmai.in और www.examicmai.org पर उपलब्ध रहेंगे। परीक्षार्थी इन वेबसाइट्स पर विजिट कर अपना रोल नंबर डालकर नतीजे चेक कर सकते हैं।” चलिए सबसे पहले जानते हैं नतीजे चेक करने का तरीका। सबसे पहले www.examicmai.in और www.examicmai.org पर विजिट करें। होम पेज पर “Foundation, Intermediate & Final Result for June 2018 Term” का लिंक दिखेगा। लिंक पर क्लिक करें। जो रिजल्ट आपको देखना है (Foundation Result, Intermediate Result और Final Result) उसके लिंक पर क्लिक करें।

क्लिक करने के बाद नया वेब पेज खुलेगा। यहां से एक बार फिर से रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना होगा। नंबर सबमिट करते ही नतीजे खुल जाएंगे। रिजल्ट का प्रिंट भी आप ले सकते हैं। रिजल्ट के अलावा आप अन्य कई महत्वपूर्ण डिटेल्स भी www.examicmai.in और www.examicmai.org से हासिल कर सकते हैं। ICMAI के Foundation result के साथ Pass List (Syllabus 2016), Intermediate result के साथ Pass List Complete Pass (Syllabus 2016), Pass List Group I (Syllabus 2016), Pass List Group II (Syllabus 2016) और Final result के साथ Pass List Complete Pass (Syllabus 2016), Pass List Group III (Syllabus 2016) और Pass List Group IV (Syllabus 2016) की जानकारी उपलब्ध है। उम्मीदवारों के लिए बेहतर होगा कि वे ऑनलाइन मार्क स्टेटमेंट की एक कॉपी जरूर रखें।

