इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने CMA दिसंबर 2025 सत्र की इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं का परिणाम 11 फरवरी 2026 को जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। दिसंबर सत्र की परीक्षाएं 10 से 17 दिसंबर 2025 तक आयोजित की गई थीं, जबकि फाउंडेशन परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी। फाउंडेशन लेवल का परिणाम पहले ही 8 जनवरी 2026 को घोषित किया जा चुका है।

CMA December 2025 Toppers List

इंटरमीडिएट टॉपर्स (Jaipur से)

परी अग्रवाल

भाव्या शर्मा

जयश वाधवानी

फाइनल टॉपर्स

एमडी फैजान (कोलकाता)

मोहित सुखानी (जयपुर)

कनिका डांगायेच (जयपुर)

ICMAI CMA Result 2025 ऐसे करें चेक

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “CMA Result December 2025” लिंक पर क्लिक करें। ॉ

स्टेप 3. अपनी लॉगिन डिटेल (रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर) दर्ज करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 5. स्कोरकार्ड डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

स्कोरकार्ड में क्या-क्या होगा?

CMA दिसंबर 2025 स्कोरकार्ड में निम्न विवरण शामिल होंगे:

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

विषयवार प्राप्त अंक

कुल अंक

परीक्षा की योग्यता स्थिति (Qualified/Not Qualified)

ICMAI द्वारा जारी रिजल्ट की लाइफटाइम वैधता होती है।

CMA Passing Criteria 2025

CMA इंटरमीडिएट या फाइनल परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को:

प्रत्येक पेपर में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है

संबंधित ग्रुप में कुल मिलाकर 50% एग्रीगेट स्कोर करना अनिवार्य है

इन मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही क्वालिफाई माने जाएंगे।

रिजल्ट वेरिफिकेशन प्रक्रिया

ICMAI ने रिजल्ट घोषित होने के साथ ही स्कोर वेरिफिकेशन विंडो भी खोल दी है।

उम्मीदवार 30 दिनों के भीतर निर्धारित शुल्क जमा कर पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यदि अंक बढ़ते हैं तो जमा शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

CMA Pass Percentage क्या होता है?

पास प्रतिशत से तात्पर्य है — परीक्षा में शामिल कुल उम्मीदवारों में से कितने छात्र सफल हुए। ICMAI जल्द ही आधिकारिक पास प्रतिशत भी जारी करेगा।

CMA परीक्षा कब होती है?

CMA प्रोग्राम साल में दो बार आयोजित किया जाता है, जिसमें पहली परीक्षा जून सत्र और दूसरी परीक्षा दिसंबर सत्र में आयोजित की जाती है। यह परीक्षा तीन स्तरों, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल में आयोजित होती है।

ICMAI CMA Result 2025 FAQ

Q1. ICMAI CMA दिसंबर 2025 का रिजल्ट कब जारी हुआ?

A. 11 फरवरी 2026 को इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट जारी किया गया।

Q2. CMA रिजल्ट कहां चेक करें?

A. आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर।

Q3. CMA पास करने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए?

A. प्रत्येक पेपर में 40% और कुल मिलाकर 50% अंक जरूरी हैं।

Q4. क्या रिजल्ट की वैधता सीमित समय के लिए होती है?

A. नहीं, ICMAI द्वारा जारी रिजल्ट की लाइफटाइम वैधता होती है।

Q5. क्या रिजल्ट में गलती होने पर सुधार कराया जा सकता है?

A. हां, 30 दिनों के भीतर शुल्क जमा कर स्कोर वेरिफिकेशन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

Q6. CMA परीक्षा कितनी बार आयोजित होती है?

A. साल में दो बार, जून और दिसंबर सत्र में।