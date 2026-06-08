ICAR AIEEA PG 2026 Registration Extended: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन पोस्टग्रेजुएट (AIEEA PG) 2026 और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (AICE) JRF/SRF (PhD) 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 10 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/icar पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

एनटीए द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, अभ्यर्थियों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) से प्राप्त अनुरोधों के बाद आवेदन की समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। दोनों प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

ICAR AIEEA PG, AICE JRF/SRF 2026: संशोधित शेड्यूल

एनटीए ने आवेदन और शुल्क भुगतान की नई तिथियां जारी की हैं। संशोधित कार्यक्रम इस प्रकार है:

गतिविधि पुरानी अंतिम तिथि नई अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून 2026 (शाम 5 बजे) 10 जून 2026 (रात 9 बजे) आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 जून 2026 (रात 11:50 बजे) 10 जून 2026 (रात 11:59 बजे)

ICAR AIEEA PG 2026 और AICE JRF/SRF परीक्षा तिथि

एनटीए के अनुसार, ICAR AIEEA PG 2026 और AICE JRF/SRF (PhD) 2026 प्रवेश परीक्षाएं 4 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएंगी, जिसमें AICE JRF/SRF (PhD) परीक्षा 72 विषयों के लिए देशभर के 89 शहरों में आयोजित होगी और AIEEA PG परीक्षा 20 विषयों के लिए 122 शहरों में आयोजित की जाएगी।

ICAR AIEEA PG, AICE JRF/SRF 2026 आवेदन शुल्क

विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

श्रेणी AIEEA PG 2026 शुल्क AICE JRF/SRF 2026 शुल्क सामान्य (General/UR) 1,300 रुपये 2,000 रुपये OBC-NCL / EWS / UPS 1,255 रुपये 1,955 रुपये SC / ST / PwBD / थर्ड जेंडर 675 रुपये 1,075 रुपये

परीक्षा पैटर्न

दोनों परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित मोड (CBT) में आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा अवधि: 2 घंटे

कुल प्रश्न: 120

प्रत्येक सही उत्तर पर: 4 अंक

प्रत्येक गलत उत्तर पर: 1 अंक की निगेटिव मार्किंग

PwBD उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

PwD और PwBD श्रेणी के अभ्यर्थियों कीयूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड संबंधी जानकारी का सत्यापन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों के पास UDID कार्ड उपलब्ध नहीं है, उन्हें आवेदन के दौरान वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणपत्र की जांच संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरण से कराई जा सकती है।

कैसे करें आवेदन?

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/icar पर जाएं।

स्टेप 2. ICAR AIEEA PG 2026 या AICE JRF/SRF (PhD) 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. नया पंजीकरण (New Registration) करें।

स्टेप 4. आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

स्टेप 5. निर्धारित शुल्क का भुगतान करें।

स्टेप 6. आवेदन पत्र जमा कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।