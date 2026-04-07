ICAI Changes CA Final Exam Pattern: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) फाइनल परीक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। संस्थान ने घोषणा की है कि 2026 से CA फाइनल परीक्षा साल में तीन बार की जगह केवल दो बार आयोजित की जाएगी। यह नया नियम मई 2026 परीक्षा सत्र से लागू होगा, जिससे परीक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
अब नहीं होगा जनवरी अटेम्प्ट
अब तक सीए फाइनल परीक्षा जनवरी, मई और सितंबर में आयोजित होती थी। लेकिन ICAI के नए निर्णय के अनुसार, अब 2026 से केवल मई और नवंबर में परीक्षा होगी। अब से जनवरी परीक्षा को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला?
ICAI के अनुसार यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया है। इसके पीछे के मुख्य कारणों में बार-बार परीक्षा होने से तैयारी प्रभावित होना, छात्रों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाना और परीक्षा शेड्यूल में स्थिरता की कमी को बताया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को बेहतर तैयारी और योजना बनाने का समय देना है।
CA स्टूडेंट्स पर क्या पड़ेगा असर?
इस नए नियम का असर देशभर के लाखों CA अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। अगर फायदों की बात करें, तो छात्र अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं क्योंकि उन्हें रिवीजन के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। इससे आर्टिकलशिप और पढ़ाई में बेहतर संतुलन स्थापित होगा और एग्जाम स्ट्रेस में कमी आएगी।
क्या होंगी चुनौतियां
आईसीएआई द्वारा जनवरी परीक्षा को खत्म किए जाने के बाद अब साल में मिलने वाले तीन मौके घट कर दो हो गए हैं ऐसे में मई परीक्षा छूटने की स्थिति में छात्रों को नवंबर तक का लंबा इंतजार करना होगा।
कब से लागू होगा नया नियम?
नया पैटर्न मई 2026 से लागू होगा और यह पहला सत्र होगा जो साल में 2 बार वाली प्रणाली के तहत आयोजित होगा।
क्या है इस बदलाव का बड़ा मकसद?
ICAI का यह कदम परीक्षा प्रणाली को ज्यादा व्यवस्थित और प्रेडिक्टेबल बनाने की दिशा में उठाया गया है। साथ ही, यह अन्य प्रोफेशनल परीक्षाओं की तरह बाय-एनुअल सिस्टम को अपनाने की कोशिश भी है।
Jansatta Education Expert Conclusion
सीए फाइनल परीक्षा की आवृत्ति में यह बदलाव छात्रों के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। जहां एक तरफ यह उन्हें बेहतर तैयारी का मौका देगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने प्रयासों की योजना ज्यादा सोच-समझकर बनानी होगी।