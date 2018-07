ICAI CA Final May Result 2018, ICAI CPT Result June 2018, CA Foundation June Result 2018: ICAI CA Final, Foundation & CPT Results 2018 आज (20 जुलाई) जारी किया जा सकता है। रिजल्ट Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर शाम 6 बजे जारी किया जा सकता है। Chartered Accountants Final Examination, Foundation Examination and Common Proficiency Test (CPT) मई और जून 2018 में कराए गए थे। इनका रिजल्ट आज जारी किया जा सकता है।

ICAI CA Final, Foundation and CPT Results 2018 के साथ ऑल इंडिया की मैरिट लिस्ट भी जारी करेगा। मैरिट में फाइनल और फाउंडेशन के टॉप 50 कैंडिडेटस् को जगह मिलेगी। रिजल्ट शाम को 6 बजे जारी किया जा सकता है। कैडिडेट इसके लिए रजिस्टर करके रिजल्ट अपने ईमेल आईडी पर मंगाने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।

SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट

छात्र ऑनलाइन के अलावा एसएमएस के माध्यम से भी फाइनल एग्जामिनेशन, फाउंडेशन एग्जामिनेशन और कॉमन प्रफिशंसी टेस्ट (सीपीटी) का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एसएमएस से रिजल्ट के लिए छात्र को टाइप करना होगा

1) फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिए

फाइनल एग्जामिनेशन (ओल्ड कोर्स)

CAFNLOLD (space) छह अंकों वाला फाइनल एग्जामिनेशन का रोल नंबर और इसे 58888 पर भेजना होगा।

फाइनल एग्जामिनेशन (नया कोर्स)

CAFNLNEW (space)छह अंकों वाला फाइनल एग्जामिनेशन का रोल नंबर और इसे 58888 पर भेजना होगा।

2) फाउंडेशन एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिए

CAFND (Space) छह अंकों वाला फाउंडेशन एग्जामिनेशन का रोल नंबर और इसे 58888 पर भेजना होगा।

3) कॉमन प्रफिशंसी टेस्ट (सीपीटी) के लिए

CACPT(Space) छह अंकों वाला कॉमन प्रफिशंसी टेस्ट का रोल नंबर लिखकर 58888 पर भेजना होगा।

