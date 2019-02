ICAI CA May 2019 Exam Schedule: Foundation, IPCC और Final परीक्षा का टाइम टेबल यहां चेक करें

Institute of Chartered accountants of India, (ICAI) ने ICAI May 2019 examination का शेड्यूल जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। परीक्षा के फॉर्म 20 फरवरी से उपलब्ध रहेंगे। ICAI की Foundation, IPCC और Final examination शेड्यूल आप ऑनलाइन icai.org पर चेक कर सकते हैं। FOUNDATION COURSE EXAMINATION 10, 12, 14 और 16 मई 2019 को होगी। INTERMEDIATE (IPC) COURSE (Old Scheme) की परीक्षा दो ग्रुप में होंगी। Group-I की परीक्षा 3, 5, 7 और 9 मई 2019 को होगी। वहीं Group-II की परीक्षा 11, 13 और 15 मई 2019 को होगी। वहीं INTERMEDIATE COURSE EXAMINATION (New Scheme) की Group-I परीक्षा 3, 5, 7 और 9 मई 2019 को और Group-II की परीक्षा 11, 13, 15 और 17 मई 2019 को होगी।

FINAL COURSE EXAMINATION (Old Scheme) भी दो ग्रुप्स में कराई जाएगी। Group I में परीक्षा 2, 4, 6 और 8 मई 2019 को होगी। Group II की परीक्षा 10, 12, 14 और 16 मई 2019 को होगी। इसके बाद FINAL COURSE EXAMINATION (New Scheme) Group I की परीक्षा 2, 4, 6 और 8 मई को और Group II की परीक्षा 10, 12, 14 और 16 मई 2019 को आयोजित होगी। INTERNATIONAL TAXATION – ASSESSMENT TEST (INTT – AT) 10 और 12 मई 2019 को होगा। स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए 20 फरवरी से 12 मार्च 2019 तक आवेदन कर सकते हैं।

