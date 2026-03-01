ICAI CA Final Result January 2026 LIVE Updates: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाइनल एग्जाम जनवरी 2026 का रिजल्ट आज (01 मार्च 2026) जारी कर सकता है। ICAI की ओर से इस बारे में आधिकारिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर शेयर की गई है।
ICAI की ओर से कहा गया है, “जनवरी 2026 में हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल परीक्षा का परिणाम 1 मार्च 2026 की शाम तक जारी होने की संभावना है और कैंडिडेट इस रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट icai.org और icai.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं।”
CA फाइनल जनवरी 2026 एग्जाम में जिन कैंडिडेट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर देख पाएंगे। हालांकि ICAI की ओर से अभी इंटरमीडिएट और फाउंडेशन की परीक्षा के रिजल्ट की तारीख नहीं बताई गई है।
सीए फाइनल की परीक्षा दो ग्रुप में आयोजित हुई थी। ग्रुप 1 में पेपर 1, 2 और 3 क्रमश: 5,7 और 9 जनवरी को आयोजित हुआ था जबकि ग्रुप 2 में पेपर 4, 5 और 6 क्रमश: 11, 13 और 16 जनवरी को हुआ था।
ICAI CA Final Result Jan 2026 LIVE: सीए फाइनल परीक्षा में इन 6 विषय के हुए थे पेपर
ICAI CA फाइनल एग्जाम में छह पेपर थे। दो ग्रुप में यह परीक्षा आयोजित हुई थी।
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग (1), एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट (2), एडवांस्ड ऑडिटिंग, एश्योरेंस, और प्रोफेशनल एथिक्स (3), डायरेक्ट टैक्स लॉज़ और इंटरनेशनल टैक्सेशन (4), इनडायरेक्ट टैक्स लॉज़ (5), और इंटीग्रेटेड बिज़नेस सॉल्यूशंस (6), स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ एक मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडी।
सीए फाइनल का रिजल्ट जारी होने के बाद कहां और कैसे करें चेक?
ICAI की ओर से सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट चेक किया जा सकता है।
>> सीए फाइनल का रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं।
>> वेबसाइट के होमपेज पर “CHECK RESULTS” सेक्शन में “Final Examination- January 2026” रिजल्ट्स पर क्लिक करें।
>> अब अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालें।
>> आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
>> इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें।
ICAI CA Final Result Jan 2026 LIVE: कब आयोजित हुई थी सीए फाइनल की परीक्षा?
CA Final Result 2026 Live: ICAI के ऑफिशियल नोटिस में क्या कहा गया?
सीए फाइनल जनवरी 2026 की परीक्षा का परिणाम आज जारी होने की संभावना है। ICAI ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर बताया कि सीए फाइनल का रिजल्ट 1 मार्च को जारी हो सकता है।
ICAI CA Final Result 2026 LIVE: आज शाम को जारी हो सकता है सीए फाइनल का रिजल्ट
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, सीए फाइनल जनवरी 2026 परीक्षा का रिजल्ट आज (01 मार्च 2026) शाम को जारी किया जा सकता है।