ICAI CA Final Result January 2026 LIVE Updates: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाइनल एग्जाम जनवरी 2026 का रिजल्ट आज (01 मार्च 2026) जारी कर सकता है। ICAI की ओर से इस बारे में आधिकारिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर शेयर की गई है।

ICAI की ओर से कहा गया है, “जनवरी 2026 में हुई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल परीक्षा का परिणाम 1 मार्च 2026 की शाम तक जारी होने की संभावना है और कैंडिडेट इस रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट icai.org और icai.nic.in वेबसाइट पर देख सकते हैं।”

CA फाइनल जनवरी 2026 एग्जाम में जिन कैंडिडेट्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी वह अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर देख पाएंगे। हालांकि ICAI की ओर से अभी इंटरमीडिएट और फाउंडेशन की परीक्षा के रिजल्ट की तारीख नहीं बताई गई है।

सीए फाइनल की परीक्षा दो ग्रुप में आयोजित हुई थी। ग्रुप 1 में पेपर 1, 2 और 3 क्रमश: 5,7 और 9 जनवरी को आयोजित हुआ था जबकि ग्रुप 2 में पेपर 4, 5 और 6 क्रमश: 11, 13 और 16 जनवरी को हुआ था।

Live Updates