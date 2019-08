ICAI CA Intermediate Result May 2019 Live Updates: आज जारी होंगे परिणाम, बिना इंटरनेट के ऐसे कर सकेंगे चेक

ICAI CA Intermediate Result May 2019 Live Updates: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया (Institute of Chartered Accountancy of India, ICAI), IPCC, CA (चार्टर्ड अकाउंटेंसी ) IPCC इंटरमीडिएट एग्जाम का रिजल्ट जारी करने वाला है। यह रिजल्ट पुराने और नए दोनों कोर्सेज का जारी किया जाएगा, जोकि देर शाम तक जारी किया जा सकता है। जिन स्टूडेंट्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) का एग्जाम दिया था, वे ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए icaiexam.icaiorg, caresults.icai.org and icai.nic.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके साथ ही इंटरमीडिएट एग्जाम (नए और पुराने कोर्सेज के लिए) की ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट (50 तक रैंक वालों की) भी जारी करेगा।

SMS के जरिए ऐसे चेक कर सकते हैं रिजल्ट: इंटरमीडिएट (IPC) पुराने कोर्स के रिजल्ट चेक करने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज इनबॉक्स में जाकर टाइप करें CAIPCOLD (space) अपना रोल नंबर, वहीं नए कोर्स के रिजल्ट चेक करने के लिए टाइप करें CAIPCNEW (space) रोल नंबर और इस मैसेज को 58888 नंबर पर सेंड कर दें।

ICAI CA Intermediate Result 2019 LIVE: Check here

बता दें कि इस बार मई-जून 2019 में आयोजित होने वाली परीक्षा में कुल 1,22,788 स्टूडेंट्स ने पुराने कोर्स और 72,727 स्टूडेंट्स ने नए कोर्स के एग्जाम दिए थे। जिसके लिए देशभर में कुल 478 एग्जाम सेंटर तैयार किए गए थे।