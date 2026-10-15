ICAI CA Intermediate Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2026 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट की संभावित तारीख घोषित कर दी है। संस्थान के अनुसार, परिणाम 22 अक्टूबर 2026 की शाम तक जारी किए जाने की संभावना है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा।

ICAI CA Inter Result 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) परीक्षा CA Intermediate Examination परीक्षा का सत्र सितंबर 2026 रिजल्ट की संभावित तारीख 22 अक्टूबर 2026 रिजल्ट का संभावित समय शाम तक रिजल्ट वेबसाइट caresults.icai.org लॉगिन डिटेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर

CA Intermediate Result 2026 कैसे चेक करें?

सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं।

स्टेप 1. ICAI की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट caresults.icai.org पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर CA Intermediate September 2026 Result लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अब लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करके लॉगिन करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. अब स्क्रीन पर आपका रिजल्ट प्रदर्शित हो जाएगा।

स्टेप 6. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

CA Intermediate Result: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल होने के लिए उम्मीदवारों को आईसीएआई के निर्धारित पासिंग क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। सामान्य नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में कम से कम 40 प्रतिशत अंक और संबंधित ग्रुप के सभी पेपरों में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं।

रिजल्ट जारी होने के बाद क्या करें?

जो उम्मीदवार परीक्षा में सफल होंगे, वे आगे की सीए प्रक्रिया के लिए संस्थान के नियमों और समय-सीमा के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। वहीं, सफल नहीं होने वाले उम्मीदवारों को अगली परीक्षा और आवेदन से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं पर नजर रखनी चाहिए।